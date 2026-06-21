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Seguro lamenta morte de ex-presidente de Timor-Leste Francisco Guterres "Lu Olo"

21 jun, 2026 - 21:02 • Lusa

Numa nota de pesar publicada no "site" da presidência, António José Seguro considerou ainda que Francisco Guterres "Lu Olo" ficará "associado, juntamente com outras figuras históricas do país, à construção das suas instituições democráticas".

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O Presidente da República, António José Seguro, lamentou este domingo a morte de Francisco Guterres "Lu Olo", destacando o seu "papel incontornável, primeiro na luta pela independência, e depois no processo de construção do Estado timorense".

"Ao longo de uma trajetória marcada por funções tão diversas como exigentes, destacou-se, ainda, pela forma como soube apelar à reconciliação da nação timorense, defendendo a importância do diálogo e apelando à paz", escreveu António José Seguro sobre o antigo chefe de Estado timorense e presidente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), que hoje morreu num hospital em Kuala Lumpur, na Malásia.

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Numa nota de pesar publicada no "site" da presidência, António José Seguro considerou ainda que Francisco Guterres "Lu Olo" ficará "associado, juntamente com outras figuras históricas do país, à construção das suas instituições democráticas".

Francisco Guterres "Lu Olo" foi Presidente de Timor-Leste entre 2017 e 2022 e antigo presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.

Enquanto presidente da Assembleia Constituinte, "Lu Olo" proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002, tendo, depois, dado posse a Xanana Gusmão como Presidente da República.

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