- Noticiário das 20h
- 21 jun, 2026
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Trump atribui degradação de espelho de água em Washington a alegado vandalismo sem apresentar provas
21 jun, 2026 - 18:54 • Olímpia Mairos
Presidente norte-americano diz que o espelho de água do Lincoln Memorial foi alvo de vandalismo, mas não apresentou provas. A obra de 14,7 milhões de dólares começou a revelar problemas menos de duas semanas após a conclusão.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu a alegados atos de vandalismo os problemas registados no espelho de água do Lincoln Memorial, em Washington, depois de a tinta azul aplicada recentemente no local ter começado a desprender-se. No entanto, o chefe de Estado não apresentou provas que sustentem as acusações, segundo a Associated Press.
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A polémica surge menos de duas semanas após a conclusão de uma intervenção ordenada por Trump no histórico espelho de água, integrada nas comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. A obra, avaliada em cerca de 14,7 milhões de dólares e realizada sem concurso público, teve como objetivo eliminar a tonalidade esverdeada provocada pelas algas, através da pintura do fundo da estrutura com uma cor azul.
Nos últimos dias, visitantes do monumento começaram a notar que a tinta estava a descascar e a misturar-se com a água, deixando novamente visíveis partes do fundo original.
Numa publicação na rede social Truth Social, Trump afirmou que o local tinha sido alvo de danos deliberados.
“Tivemos alguns problemas reais com vandalismo no belo espelho de água”, escreveu.
O Presidente norte-americano alegou ainda que alguém terá destruído relva nas imediações e provocado danos na superfície recentemente instalada, mas não apresentou qualquer evidência pública que comprovasse essas afirmações.
Detenção após alegada remoção de tinta
Segundo o Washington Post, citado pela Associated Press, a Polícia de Parques deteve na sexta-feira uma pessoa suspeita de remover tinta da estrutura. Apesar disso, Trump continuou a defender que existiria uma tentativa deliberada de comprometer o projeto.
“Usaram algo semelhante aos produtos químicos aplicados no National Mall para tentar destruir e desmerecer o nosso belo trabalho”, escreveu o presidente.
A referência relaciona-se com um incidente ocorrido dias antes no National Mall, onde surgiram os números “86 47” gravados na relva. As autoridades norte-americanas estão a investigar o caso, por considerarem que a inscrição poderá constituir uma ameaça simbólica ao 47.º Presidente dos Estados Unidos.
A renovação do espelho de água faz parte de um conjunto mais amplo de projetos defendidos por Trump para transformar Washington. Entre as iniciativas anunciadas estão a construção de um novo salão de bailes junto à Casa Branca e a criação de um grande arco nas proximidades do Cemitério Nacional de Arlington.
A intervenção, que custou cerca de 14,7 milhões de dólares, começou a apresentar problemas poucos dias após a sua conclusão, com a tinta azul a desprender-se do fundo da estrutura e a água a recuperar a tonalidade esverdeada provocada pelas algas.
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