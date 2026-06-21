Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trump atribui degradação de espelho de água em Washington a alegado vandalismo sem apresentar provas

21 jun, 2026 - 18:54 • Olímpia Mairos

Presidente norte-americano diz que o espelho de água do Lincoln Memorial foi alvo de vandalismo, mas não apresentou provas. A obra de 14,7 milhões de dólares começou a revelar problemas menos de duas semanas após a conclusão.

A+ / A-

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu a alegados atos de vandalismo os problemas registados no espelho de água do Lincoln Memorial, em Washington, depois de a tinta azul aplicada recentemente no local ter começado a desprender-se. No entanto, o chefe de Estado não apresentou provas que sustentem as acusações, segundo a Associated Press.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A polémica surge menos de duas semanas após a conclusão de uma intervenção ordenada por Trump no histórico espelho de água, integrada nas comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. A obra, avaliada em cerca de 14,7 milhões de dólares e realizada sem concurso público, teve como objetivo eliminar a tonalidade esverdeada provocada pelas algas, através da pintura do fundo da estrutura com uma cor azul.

Nos últimos dias, visitantes do monumento começaram a notar que a tinta estava a descascar e a misturar-se com a água, deixando novamente visíveis partes do fundo original.

Numa publicação na rede social Truth Social, Trump afirmou que o local tinha sido alvo de danos deliberados.

“Tivemos alguns problemas reais com vandalismo no belo espelho de água”, escreveu.

O Presidente norte-americano alegou ainda que alguém terá destruído relva nas imediações e provocado danos na superfície recentemente instalada, mas não apresentou qualquer evidência pública que comprovasse essas afirmações.

Detenção após alegada remoção de tinta

Segundo o Washington Post, citado pela Associated Press, a Polícia de Parques deteve na sexta-feira uma pessoa suspeita de remover tinta da estrutura. Apesar disso, Trump continuou a defender que existiria uma tentativa deliberada de comprometer o projeto.

“Usaram algo semelhante aos produtos químicos aplicados no National Mall para tentar destruir e desmerecer o nosso belo trabalho”, escreveu o presidente.

A referência relaciona-se com um incidente ocorrido dias antes no National Mall, onde surgiram os números “86 47” gravados na relva. As autoridades norte-americanas estão a investigar o caso, por considerarem que a inscrição poderá constituir uma ameaça simbólica ao 47.º Presidente dos Estados Unidos.

A renovação do espelho de água faz parte de um conjunto mais amplo de projetos defendidos por Trump para transformar Washington. Entre as iniciativas anunciadas estão a construção de um novo salão de bailes junto à Casa Branca e a criação de um grande arco nas proximidades do Cemitério Nacional de Arlington.

A intervenção, que custou cerca de 14,7 milhões de dólares, começou a apresentar problemas poucos dias após a sua conclusão, com a tinta azul a desprender-se do fundo da estrutura e a água a recuperar a tonalidade esverdeada provocada pelas algas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno