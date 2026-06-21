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Ucrânia. Ataques com drones fazem cinco mortos na Crimeia
21 jun, 2026 - 09:00 • Carla Fino
Ataques ucranianos com drones provocaram quatro mortos e 28 feridos na península controlada pela Rússia. Já em Krasnodar há relatos de outro um ataque, que matou uma pessoa num ferry de passageiros e incendiou um terminal de combustível.
Ataques ucranianos com drones provocaram quatro mortos e 28 feridos na Crimeia, península controlada pela Rússia. A informação é avançada pelo governador da região.
Já noutro incidente, as autoridades locais de Krasnodar relatam um ataque ucraniano com um drone, que matou uma pessoa num ferry de passageiros e incendiou um terminal de combustível.
As ligações de ferry no estreito de Kersh, que separa a Crimeia da região de Krasnodar, foram temporariamente suspensas.
Entretanto foi também suspensa a venda de combustível à população na Crimeia. Será apenas disponibilizado a órgãos governamentais que garantam o funcionamento e a segurança da península, segundo escreve o governador da região na rede social Telegram.
- Noticiário das 10h
- 21 jun, 2026
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