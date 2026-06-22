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Andy Burnham é candidato à sucessão de Starmer e já tem apoios de peso

22 jun, 2026 - 13:55 • João Malheiro

Andy Burnham é visto como um antídoto para o crescimento do partido Reform, liderado por Nigel Farage.

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Andy Burnham confirmou esta segunda-feira que se vai candidatar para suceder a Keir Starmer enquanto líder do Partido Trabalhista e primeiro-ministro britânico.

Em comunicado, divulgado nas suas redes sociais, Burnham agradece ao primeiro-ministro demissionário e sublinha que se inicia "uma transição que tem de ser conduzida de forma ordeira e responsável".

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"O país espera estabilidade, seriedade e um foco continuado nos problemas que mais importam e é que vão ter", prometeu.

Andy Burnham é visto como um antídoto para o crescimento do partido Reform, liderado por Nigel Farage, que ganhou as eleições locais de Manchester, num território do país onde a extrema-direita tem crescido bastante.

Apoios de peso

A imprensa britânica antecipa que a candidatura de Andy Burnham seja capaz de reunir consenso junto do Partido Trabalhista e a verdade é que o atual autarca já começa a receber alguns apoios importantes.

O mais simbólico é o de Wes Streeting, antigo ministro da Saúde britânico, que era visto como um dos possíveis sucessores de Keir Starmer e potencial rival de Burnham. Contudo, o ex-governante afastou-se esta segunda-feira da corrida.

"O Andy demonstrou o que o Partido Trabalhista pode ser quando somos inclusivos, unidos e estamos em sintonia com a vida das pessoas, aquilo que este partido foi fundado para representar", assinalou.

Luke Pollard, responsável pela área da defesa britânica anunciou oficialmente que também vai apoiar Andy Burnham na candidatura à sucessão de Keir Starmer, como líder do Partido Trabalhista e chefe do Governo.

Os candidatos a uma eleição interna deverão reunir o apoio de 81 deputados e formalizar o interesse até 16 de julho.

Segundo a tradição do sistema parlamentar britânico, o vencedor herdará também a chefia do Governo, enquanto líder do partido com maioria na Câmara dos Comuns.

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