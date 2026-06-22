Andy Burnham é candidato à sucessão de Starmer e já tem apoios de peso

Andy Burnham é visto como um antídoto para o crescimento do partido Reform, liderado por Nigel Farage, que ganhou as eleições locais de Manchester, num território do país onde a extrema-direita tem crescido bastante.

"O país espera estabilidade, seriedade e um foco continuado nos problemas que mais importam e é que vão ter", prometeu.

Em comunicado, divulgado nas suas redes sociais, Burnham agradece ao primeiro-ministro demissionário e sublinha que se inicia "uma transição que tem de ser conduzida de forma ordeira e responsável".

Andy Burnham confirmou esta segunda-feira que se vai candidatar para suceder a Keir Starmer enquanto líder do Partido Trabalhista e primeiro-ministro britânico.

Apoios de peso

A imprensa britânica antecipa que a candidatura de Andy Burnham seja capaz de reunir consenso junto do Partido Trabalhista e a verdade é que o atual autarca já começa a receber alguns apoios importantes.

O mais simbólico é o de Wes Streeting, antigo ministro da Saúde britânico, que era visto como um dos possíveis sucessores de Keir Starmer e potencial rival de Burnham. Contudo, o ex-governante afastou-se esta segunda-feira da corrida.

"O Andy demonstrou o que o Partido Trabalhista pode ser quando somos inclusivos, unidos e estamos em sintonia com a vida das pessoas, aquilo que este partido foi fundado para representar", assinalou.

Já Luke Pollard, responsável pela área da defesa britânica anunciou oficialmente que também vai apoiar Andy Burnham na candidatura à sucessão de Keir Starmer, como líder do Partido Trabalhista e chefe do Governo.

Os candidatos a uma eleição interna deverão reunir o apoio de 81 deputados e formalizar o interesse até 16 de julho.

Segundo a tradição do sistema parlamentar britânico, o vencedor herdará também a chefia do Governo, enquanto líder do partido com maioria na Câmara dos Comuns.