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Demissão de Starmer mostra “desgaste extraordinário” das lideranças políticas, diz Seixas da Costa

22 jun, 2026 - 13:35 • Jaime Dantas

A mudança de rosto deve ser entendida, para o embaixador, como uma "jogada tática" com o objetivo de "refrescar" a imagem do Partido Trabalhista.

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A demissão de Keir Starmer, anunciada esta segunda-feira em Downing Street, "não é uma surpresa" defende o embaixador Francisco Seixas da Costa, que sublinha o papel da “fragilização progressiva” da liderança trabalhista, adensada por uma série de polémicas, na saída do primeiro-ministro britânico.

À Renascença, o diplomata sublinha que Starmer chegou ao poder com "uma maioria histórica", mas viu esse capital político degradar-se em pouco tempo.

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"O que é extraordinário, e talvez represente um sinal dos tempos, é a rapidez com que alguém que obteve uma extraordinária maioria absoluta nas eleições, praticamente recorde relativamente àquilo que são as prestações do Partido Trabalhista no passado, consegue degradar isso em pouco tempo, por virtude de uma acumulação de erros e de perceções na opinião pública extremamente negativas", diz.

Seixas da Costa afasta qualquer ligação da saída às sondagens, que dão a liderança ao Reform UK, o partido da extrema direita, uma vez que "não há eleições à vista". Para o embaixador, a saída de Starmer deve ser lida, sobretudo, como uma tentativa de os deputados trabalhistas salvarem o futuro eleitoral do partido.

“O grande problema nas lideranças britânicas é que os deputados começam a perceber que, com aquele líder, vão chegar às eleições e vão perdê-las”, diz.

A mudança de rosto deve ser entendida, para o embaixador, como uma "jogada tática" com o objetivo de "refrescar" a imagem do partido.

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Andy Burnham é o favorito à sucessão

O nome mais provável para suceder a Starmer é Andy Burnham, mayor de Manchester, que já oficializou a candidatura à liderança do Partido Trabalhista. Seixas da Costa descreve-o como uma figura com boa imagem pública, mais à esquerda do que Starmer, mas avisa que ainda falta perceber que resposta dará aos principais problemas do Reino Unido.

Burnham "tem a vantagem de ser alguém que vem de novo, uma cara fresca”, mas para o Embaixador, terá ainda que clarificar Burnham terá de clarificar posições em temas como imigração, relação com os Estados Unidos, apoio à Ucrânia, Gaza e aproximação à União Europeia.

Sobre o Brexit, Seixas da Costa admite que existe uma aproximação gradual entre Londres e Bruxelas, mas considera prematuro falar num eventual regresso do Reino Unido à União Europeia.

“Não sei até que ponto há uma maturação do trauma do Brexit, é capaz de ser demasiado arriscado. É preciso deixar maturar um pouco mais a situação”, conclui.

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