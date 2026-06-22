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Escolas fecham mais cedo no Reino Unido devido a onda de calor

22 jun, 2026 - 22:54 • Ricardo Vieira

A medida foi tomada depois de as autoridades emitirem um raro aviso vermelho devido a temperaturas perigosas para a saúde, que podem atingir os 40 graus em algumas regiões.

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Várias escolas do Reino Unido anunciaram que vão encerrar mais cedo nos próximos dias, devido à onda de calor extremo que está a atingir partes da Europa.

A medida foi tomada depois de as autoridades emitirem um raro aviso vermelho devido a temperaturas perigosas para a saúde, que podem atingir os 40 graus em algumas regiões.

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O aviso vai estar em vigor entre a manhã de quarta-feira e a noite de quinta-feira, no sul e centro de Inglaterra e no País de Gales.

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As altas temperaturas serão acompanhadas por humidade elevada, e podem causar constrangimentos no dia a dia da população.

As escolas pediram aos pais para, nos próximos dias, irem buscar os filhos ao final da manhã, porque as atividades durante a tarde vão ser suspensas devido ao calor.

Outros estabelecimentos aconselharam os alunos a vestir o equipamento de educação física mais fresco, composto por uma camisola de manga curta e calções, indica a imprensa britânica.

A onda de calor também já levou as autoridades francesas a encerrarem escolas e a cancelarem outros eventos.

Em Portugal, os diretores também defendem a suspensão das atividades letivas no pré-escolar e primeiro ciclo, por causa das altas temperaturas.

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