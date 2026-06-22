EUA estabelecem mecanismo de monitorização do cessar-fogo no Líbano

As delegações de Israel e do Líbano, países que não mantêm relações diplomáticas, deverão iniciar a quinta ronda de conversações de paz em Washington na terça-feira.

A monitorização está a ser realizada pelo Comando Central dos EUA (Centcom) para obter "informações precisas e em tempo real sobre os combates no Líbano" , disse o responsável.

Um alto responsável norte-americano referiu esta segunda-feira aos jornalistas que este mecanismo foi estabelecido depois de o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ter conversado por telefone na sexta-feira com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o Presidente libanês, Joseph Aoun.

Os Estados Unidos da América (EUA) estabeleceram um mecanismo de monitorização do cessar-fogo no Líbano , para evitar que as violações por parte de Israel e do movimento xiita pró-iraniano Hezbollah prejudiquem as negociações entre os envolvidos.

O memorando de entendimento assinado na semana passada entre os EUA e o Irão para pôr fim à guerra inclui a cessação de todas as hostilidades, incluindo no Líbano, mas nem Israel nem o Hezbollah são signatários do acordo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, mantém a posição de que as tropas israelitas não se vão retirar do Líbano, uma condição exigida pelo Irão, aliado do grupo xiita, para que as conversações de paz com os Estados Unidos sejam bem-sucedidas.

A ONU assinalou esta segunda-feira a suspensão dos disparos de mísseis entre Israel e o Hezbollah no sul do Líbano no domingo, pela primeira desde 2 de março.

Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, referiu que a ausência de atividade militar também continuou durante a manhã desta segunda-feira.

Os confrontos entre as forças israelitas e as milícias do Hezbollah prosseguiram na sexta-feira e no sábado, pondo em risco o memorando de entendimento entre Teerão e Washington e a continuação das negociações de paz.

As partes tinham estado em confronto no seguimento da guerra de Faixa de Gaza, entre outubro de 2023 e novembro de 2024, data de um cessar-fogo nunca verdadeiramente respeitado e que foi interrompido com o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irão, em 28 de fevereiro.