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​Médio Oriente

EUA levantam sanções ao petróleo do Irão

22 jun, 2026 - 18:57 • Ricardo Vieira, com Reuters

O aparente progresso nas negociações entre EUA e o Irão provocou esta segunda-feira uma descida do Brent – o petróleo de referência na Europa – de 3,8%, para 77,44 dólares por barril.

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Os Estados Unidos levantaram esta segunda-feira as sanções à venda de petróleo do Irão.

A licença anunciada pelo Departamento do Tesouro norte-americano permite a venda de crude e de produtos petroquímicos e petrolíferos, até 21 de agosto.

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O petróleo iraniano pode ser comprado pelos Estados Unidos quando tal for necessário, para concluir a sua venda, entrega ou descarga.

Os Estados Unidos não importam quantidades significativas de petróleo do Irão desde que Washington impôs sanções na sequência da Revolução Islâmica de 1979.

"Em linha com as conversações produtivas em curso na Suíça, o Irão comprometeu-se a garantir a livre e aberta circulação no Estreito de Ormuz e a permitir a entrada de inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) no país", escreveu o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, na rede social X.

"Como parte deste enquadramento, o Tesouro emitiu uma licença geral temporária, válida por 60 dias, que autoriza a produção, entrega e venda de petróleo iraniano", acrescentou.

O aparente progresso nas negociações entre EUA e o Irão provocou esta segunda-feira uma descida do Brent – o petróleo de referência na Europa – de 3,8%, para 77,44 dólares por barril.

Durante o pico de maio, o barril de Brent chegou a custar 126,41 dólares por barril.


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