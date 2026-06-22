Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou, esta segunda-feira, que vai renunciar ao cargo. O próximo líder britânico deverá ser conhecido ainda este verão e assumir o poder no regresso aos trabalhos do parlamento, em setembro.

Num curto discurso em frente ao nr. 10 de Downing Street, Starmer assegurou que vai fazer tudo o que for possível para garantir uma transição de poder tranquila.

"Foi o momento de que mais me orgulho na minha vida", disse o ainda primeiro-ministro britânico.

Numa declaração de poucos minutos, o líder dos Trabalhistas refletiu sobre o que alcançou em menos de dois anos após a sua vitória expressiva e lamentou a saída mais abrupta do que esperava, depois de ter prometido colocar um ponto final no caos da política britânica.

"A pergunta que o meu partido faz agora é se eu sou a pessoa mais indicada para nos liderar nas próximas eleições gerais. Já ouvi a resposta do meu grupo parlamentar e aceito-a com dignidade", admitiu, ao anunciar que se demitia e que já o tinha indicado, esta manhã, ao rei Carlos III. Resignado, garante que, apesar de querer continuar, coloca "o país à frente" das suas próprias ambições e prepara o caminho para quem lhe suceder.