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Tragédia em França. Duas crianças morrem dentro de viatura em plena onda de calor

22 jun, 2026 - 16:53 • Ricardo Vieira, com agências

França está a ser assolada por altas temperaturas, que levaram as autoridades a tomar algumas medidas preventivas. Treze pessoas morreram afogadas durante o fim de semana.

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Duas crianças foram encontradas mortas esta segunda-feira, em França, numa altura em que o país atravessa uma onda de calor extremo.

As crianças de dois e quatro anos estavam no interior da viatura da família na zona de Carpentras, no sul do país.

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Decorrem uma investigação para apurar o que aconteceu. Segundo as primeiras informações, as duas crianças terão entrado no veículo sem o conhecimento da mãe, de 33 anos, e terão ficado presos no seu interior, avança o jornal "La Provence". Também foi avançada a possibilidade de terem ficado esquecidas, após uma ida às compras.

A viatura estava estacionada no parque de estacionamento de uma zona residencial.

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As crianças foram localizadas ao início da tarde. Quando os bombeiros chegaram ao local as vítimas já estavam em paragem cardiorrespiratória, que não foi possível reverter.

A mãe das crianças foi assistida pelas equipas de emergência, devido ao choque emocional provocado pela situação,e ainda não foi ouvida pelas autoridades.

A causa da morte das crianças está a ser investigada, mas tudo aponta que esteja relacionada com as altas temperaturas, a rondar os 40 graus.

A França está a ser assolada por uma onda de calor, que levou as autoridades a tomar algumas medidas preventivas, como o encerramento de centenas de escolas ou a alteração de horários.

Entretanto, 13 pessoas morreram afogadas no domingo e durante a noite de domingo para segunda-feira, enquanto procuravam aliviar-se do calor, informou um porta-voz dos serviços de Proteção Civil. Além disso, três idosos morreram devido às temperaturas extremas registadas no país.

[notícia atualizada às 17h44, de 22/06/2026]

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