Tragédia em França. Duas crianças morrem dentro de viatura em plena onda de calor

A viatura estava estacionada no parque de estacionamento de uma zona residencial.

Decorrem uma investigação para apurar o que aconteceu. Segundo as primeiras informações, as duas crianças terão entrado no veículo sem o conhecimento da mãe, de 33 anos, e terão ficado presos no seu interior, avança o jornal "La Provence". Também foi avançada a possibilidade de terem ficado esquecidas, após uma ida às compras.

As crianças de dois e quatro anos estavam no interior da viatura da família na zona de Carpentras, no sul do país.

Duas crianças foram encontradas mortas esta segunda-feira, em França, numa altura em que o país atravessa uma onda de calor extremo.

Mais de metade da população francesa está sob aler(...)

As crianças foram localizadas ao início da tarde. Quando os bombeiros chegaram ao local as vítimas já estavam em paragem cardiorrespiratória, que não foi possível reverter.

A mãe das crianças foi assistida pelas equipas de emergência, devido ao choque emocional provocado pela situação,e ainda não foi ouvida pelas autoridades.

A causa da morte das crianças está a ser investigada, mas tudo aponta que esteja relacionada com as altas temperaturas, a rondar os 40 graus.

A França está a ser assolada por uma onda de calor, que levou as autoridades a tomar algumas medidas preventivas, como o encerramento de centenas de escolas ou a alteração de horários.

Entretanto, 13 pessoas morreram afogadas no domingo e durante a noite de domingo para segunda-feira, enquanto procuravam aliviar-se do calor, informou um porta-voz dos serviços de Proteção Civil. Além disso, três idosos morreram devido às temperaturas extremas registadas no país.

[notícia atualizada às 17h44, de 22/06/2026]