Treze mortos e dezenas de feridos em explosão no Qatar

Uma explosão numa instalação de processamento de gás provocou esta segunda-feira 13 mortos e dezenas de feridos, no complexo de Ras Laffan, no Qatar.

De acordo com o ministro da Energia do país, Saad al-Kaabi, foi um dos acidentes mais mortais na indústria do gás nas últimas duas décadas.

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As instalações de gás natural liquefeito (GNL) não foram afetadas pela explosão, indicou o governante.

A empresa estatal QatarEnergy está a trabalhar no relançamento das operações de GNL em Ras Laffan, que tinham sido interrompidas após um ataque iraniano em março.

As autoridades referiram que ocorreu um “acidente técnico” no centro de processamento de gás local de Barzan, na noite de domingo. A produção da unidade tinha sido totalmente suspensa desde dezembro de 2025 devido a necessidades de manutenção urgente, tendo sido retomada apenas há dois dias, afirmou Kaabi aos jornalistas.

O último acidente de dimensão comparável ocorreu em 2004, com uma explosão no complexo de GNL de Skikda, na Argélia, que causou 27 mortos.

Nenhuma das 66 pessoas feridas e a receber tratamento hospitalar na sequência da explosão de Barzan se encontra em estado crítico, acrescentou o ministro.

As vítimas mortais são de nacionalidade indiana e paquistanesa, adiantou.



