Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 22 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Treze mortos e dezenas de feridos em explosão no Qatar

22 jun, 2026 - 22:15 • Reuters

Rebentamento aconteceu no complexo industrial de Ras Laffan.

A+ / A-

Uma explosão numa instalação de processamento de gás provocou esta segunda-feira 13 mortos e dezenas de feridos, no complexo de Ras Laffan, no Qatar.

De acordo com o ministro da Energia do país, Saad al-Kaabi, foi um dos acidentes mais mortais na indústria do gás nas últimas duas décadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As instalações de gás natural liquefeito (GNL) não foram afetadas pela explosão, indicou o governante.

A empresa estatal QatarEnergy está a trabalhar no relançamento das operações de GNL em Ras Laffan, que tinham sido interrompidas após um ataque iraniano em março.

As autoridades referiram que ocorreu um “acidente técnico” no centro de processamento de gás local de Barzan, na noite de domingo. A produção da unidade tinha sido totalmente suspensa desde dezembro de 2025 devido a necessidades de manutenção urgente, tendo sido retomada apenas há dois dias, afirmou Kaabi aos jornalistas.

O último acidente de dimensão comparável ocorreu em 2004, com uma explosão no complexo de GNL de Skikda, na Argélia, que causou 27 mortos.

Nenhuma das 66 pessoas feridas e a receber tratamento hospitalar na sequência da explosão de Barzan se encontra em estado crítico, acrescentou o ministro.

As vítimas mortais são de nacionalidade indiana e paquistanesa, adiantou.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 22 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Reino Unido

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Po(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno