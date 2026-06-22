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UE vai receber talibãs afegãos em Bruxelas

22 jun, 2026 - 19:47 • Reuters

Representantes do regime islamita radical vão participar numa reunião sobre a deportação de migrantes. Comissão Europeia garante que reunião tem carácter técnico não constitui um reconhecimento do regime talibã.

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A Bélgica emitiu cinco vistos a uma delegação talibã para participar numa reunião da União Europeia sobre migração, em Bruxelas.

Será a primeira vez que a UE acolhe, oficialmente, o grupo desde o regresso dos islamistas ao poder no Afeganistão, há cinco anos.

"Trata-se de vistos com validade territorial e duração limitadas: apenas para a Bélgica (...) e apenas por um único dia", afirmou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros belga, em comunicado.

O responsável acrescentou que a data exata da visita não será divulgada por razões de segurança.

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A reunião de Bruxelas deverá discutir formas de proceder à deportação de alguns migrantes afegãos, apesar dos alertas de organizações de defesa dos direitos humanos, que consideram que este tipo de diálogo poderá colocar cidadãos afegãos em risco e comprometer valores fundamentais da União Europeia.

Segundo uma carta consultada pela Reuters e dirigida a Abdul Qaher Balkhi, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos talibãs afegãos, o encontro incidirá sobre "o regresso e a readmissão de cidadãos afegãos sem direito de permanência na União Europeia".

A Comissão Europeia, órgão executivo da UE, sublinhou que a reunião tem carácter técnico e não constitui um reconhecimento do regime talibã.

Desde o seu regresso ao poder, os talibãs têm vindo a restringir progressivamente os direitos e liberdades fundamentais, limitando a liberdade de circulação das mulheres, proibindo o acesso das raparigas à educação para além do ensino primário e impondo leis de moralidade que restringem a liberdade de expressão e o acesso ao emprego.

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