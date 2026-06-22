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"Vou contar isto às minhas filhas.” Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante voo

22 jun, 2026 - 14:22 • Ariana Cruz

Voo da American Airlines foi assistido este domingo por paramédicos e forças de segurança na aterragem devido a um passageiro que mordeu outro passageiro. Piloto recorreu à torre de controlo para pedir ajuda. Momento tenso tornou-se cómico.

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"Vou contar isto às minhas filhas”. Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante voo

Quando o voo da American Airlines descolou de Charllote, na Carolina do Norte, em direção a Filadélfia, na Pensilvânia, seria impossível de prever que, durante a viagem, o piloto teria de fazer uma chamada para a torre de controlo a pedir intervenção das forças de segurança e dos paramédicos no momento da aterragem, porque um passageiro mordeu outro passageiro.

A informação foi avançada pela CBS News que, mais tarde, acabou por publicar a chamada nas redes sociais.

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“Eu não sei, ele está a alucinar ou algo do género, mas acabou de morder um passageiro e está a tentar lutar com toda a gente”, disse o piloto à torre de controlo num tom confuso, terminando o pedido a dizer: “Que dia, hã?”

Um momento tenso acabou por se tornar mais leve e descontraído quando, do outro lado da linha, a voz que respondia ao piloto lhe desejou um Feliz Dia do Pai, uma vez que nos Estados Unidos da América o Dia do Pai se celebra no terceiro domingo do mês de junho.

O piloto, que até ao momento permanecia sério e ligeiramente confuso, desenrolou-se em risos e respondeu: “Pode ter a certeza de que contarei esta às minhas filhas.”

Incidentes durante viagens de avião têm sido recorrentes nos últimos tempos. A CBS News faz referência ao momento em que Josh Longood, antigo profissional de MMA, imobilizou um passageiro que, numa crise de fúria, tentava abrir a porta de emergência do avião.

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