Alterações climáticas intensificam vaga de calor até 4ºC, diz estudo

As alterações climáticas induzidas pelos humanos contribuíram com até 4ºC para a atual onda de calor na Europa, segundo uma análise divulgada na segunda-feira.

Um estudo da organização ClimaMeter mostra que as temperaturas recorde que se estão a fazer sentir em várias regiões da Europa são entre 2º a 4º (graus celsius) mais elevadas do que durante a segunda metade do século passado (com condições meteorológicas idênticas), devido às emissões de gases com efeito de estufa.

"O calor recorde que afetou a França e grande parte da Europa Ocidental em junho de 2026 foi significativamente intensificado pelas alterações climáticas induzidas pelo homem", refere em comunicado o ClimaMeter, um projeto financiado pela União Europeia e pelo Centro Nacional Francês de Investigação Científica.

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Os autores da investigação consideram que na onda de calor a variabilidade climática natural terá desempenhado um papel secundário. Ou seja, dizem, sem alterações climáticas haveria um evento de calor, mas não com a intensidade como o atual.