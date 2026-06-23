- Noticiário das 17h
- 23 jun, 2026
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Espanha
Arranha-céus evacuado em Madrid após explosão
23 jun, 2026 - 17:11 • Ricardo Vieira
O rebentamento numa das quatro torres da empresa Moeve - antiga Cepsa - provocou uma coluna de fumo. As equipas de emergência procuram três pessoas.
Um arranha-céus foi evacuado esta terça-feira à tarde, em Madrid, na sequência de uma explosão, avança a imprensa espanhola.
O rebentamento numa das quatro torres da empresa Moeve - antiga Cepsa - provocou uma coluna de fumo.
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O incidente não provocou feridos de acordo com as primeira informações, indica o jornal El País.
A agência Europa Press adianta que duas pessoas foram assistidas por inalação de fumo e um transeunte devido a uma crise de ansiedade.
As equipas de emergência procuram três pessoas que estão confinadas no interior do arranha-céus, adianta a agência Europa Press.
O incêndio está controlado pelos bombeiros.
A explosão aconteceu no 25.ª andar de uma torre com 45 pisos e 238 metros de altura, pelas 17h00 locais (16h00 em Lisboa).
As causas não são ainda conhecidas.
- Noticiário das 17h
- 23 jun, 2026
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