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Espanha

Arranha-céus evacuado em Madrid após explosão

23 jun, 2026 - 17:11 • Ricardo Vieira

O rebentamento numa das quatro torres da empresa Moeve - antiga Cepsa - provocou uma coluna de fumo. As equipas de emergência procuram três pessoas.

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Um arranha-céus foi evacuado esta terça-feira à tarde, em Madrid, na sequência de uma explosão, avança a imprensa espanhola.

O rebentamento numa das quatro torres da empresa Moeve - antiga Cepsa - provocou uma coluna de fumo.

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O incidente não provocou feridos de acordo com as primeira informações, indica o jornal El País.

A agência Europa Press adianta que duas pessoas foram assistidas por inalação de fumo e um transeunte devido a uma crise de ansiedade.

As equipas de emergência procuram três pessoas que estão confinadas no interior do arranha-céus, adianta a agência Europa Press.

O incêndio está controlado pelos bombeiros.

A explosão aconteceu no 25.ª andar de uma torre com 45 pisos e 238 metros de altura, pelas 17h00 locais (16h00 em Lisboa).

As causas não são ainda conhecidas.

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  • 23 jun, 2026
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