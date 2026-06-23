- Noticiário das 10h
- 23 jun, 2026
-
Autoridades patrulham espelho de água do Lincoln Memorial alvo de reparações
23 jun, 2026 - 09:06 • Lusa
As algas infestam a piscina há um século, e Trump insistiu que um revestimento “azul bandeira americana” recentemente instalado, escolhido pelo próprio, transformaria a piscina numa extensão reluzente ao longo do National Mall. No entanto, poucas semanas depois, a água foi tomada por uma proliferação de algas verde-vibrantes que turvaram o revestimento da piscina.
Autoridades norte-americanas patrulharam esta terça-feira a estrutura em redor do espelho de água do Lincoln Memorial, enquanto a administração liderada pelo Presidente Donald Trump procura corrigir falhas na renovação a tempo da celebração do 250.º aniversário da nação.
As patrulhas ocorreram dois dias depois de Trump ter afirmado que as autoridades tinham feito “diversas detenções” de pessoas que, segundo o republicano, foram responsáveis pelos danos no revestimento descascado após uma proliferação de algas.
O revestimento foi instalado como parte do seu projeto de mais de 14 milhões de dólares (12,25 milhões de euros, à taxa de câmbio atual).
Trump confirmou que os problemas provavelmente exigem o esvaziamento do espelho de água novamente para reparações no revestimento e prometeu uma solução rápida.
Sem apresentar provas, disse ainda que os vândalos despejaram fertilizante no espelho de água e rasgaram o revestimento com um x-ato.
Nos últimos dias, os empreiteiros e os funcionários federais têm utilizado produtos químicos e nanobolhas de ozono para combater as algas.
Trump apresentou as melhorias originais como uma forma de limpar, embelezar e reforçar um local icónico que, segundo o chefe de Estado, se tinha deteriorado e tornado sujo devido à negligência dos presidentes anteriores.
As algas infestam a piscina há um século, e Trump insistiu que um revestimento “azul bandeira americana” recentemente instalado, escolhido pelo próprio, transformaria a piscina numa extensão reluzente ao longo do National Mall.
No entanto, poucas semanas depois de Trump ter declarado a renovação concluída a tempo do Dia da Independência, a água foi tomada por uma proliferação de algas verde-vibrantes que turvaram o revestimento da piscina.
Na assinatura de uma ordem executiva na segunda-feira, o Presidente disse que cinco pessoas foram detidas e outras cinco estavam sob suspeita, e eximiu-se da culpa pelos problemas de manutenção do espelho de água.
“Não posso fazer nada se alguém entrar com uma faca e começar a destruir”, vincou.
- Noticiário das 10h
- 23 jun, 2026
-