Autoridades patrulham espelho de água do Lincoln Memorial alvo de reparações

Autoridades norte-americanas patrulharam esta terça-feira a estrutura em redor do espelho de água do Lincoln Memorial, enquanto a administração liderada pelo Presidente Donald Trump procura corrigir falhas na renovação a tempo da celebração do 250.º aniversário da nação.

As patrulhas ocorreram dois dias depois de Trump ter afirmado que as autoridades tinham feito “diversas detenções” de pessoas que, segundo o republicano, foram responsáveis pelos danos no revestimento descascado após uma proliferação de algas.

O revestimento foi instalado como parte do seu projeto de mais de 14 milhões de dólares (12,25 milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

Trump confirmou que os problemas provavelmente exigem o esvaziamento do espelho de água novamente para reparações no revestimento e prometeu uma solução rápida.

Sem apresentar provas, disse ainda que os vândalos despejaram fertilizante no espelho de água e rasgaram o revestimento com um x-ato.

Nos últimos dias, os empreiteiros e os funcionários federais têm utilizado produtos químicos e nanobolhas de ozono para combater as algas.

Trump apresentou as melhorias originais como uma forma de limpar, embelezar e reforçar um local icónico que, segundo o chefe de Estado, se tinha deteriorado e tornado sujo devido à negligência dos presidentes anteriores.

As algas infestam a piscina há um século, e Trump insistiu que um revestimento “azul bandeira americana” recentemente instalado, escolhido pelo próprio, transformaria a piscina numa extensão reluzente ao longo do National Mall.

No entanto, poucas semanas depois de Trump ter declarado a renovação concluída a tempo do Dia da Independência, a água foi tomada por uma proliferação de algas verde-vibrantes que turvaram o revestimento da piscina.

Na assinatura de uma ordem executiva na segunda-feira, o Presidente disse que cinco pessoas foram detidas e outras cinco estavam sob suspeita, e eximiu-se da culpa pelos problemas de manutenção do espelho de água.

“Não posso fazer nada se alguém entrar com uma faca e começar a destruir”, vincou.