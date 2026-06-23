Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Brasil

Buscas no banco Digimais de Edir Macedo, líder da Igreja Universal

23 jun, 2026 - 21:05 • Ricardo Vieira, com Reuters

Em causa estão suspeitas de gestão fraudulenta. A operação inclui o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão.

A+ / A-

O Banco Digimais, propriedade de Edir Macedo, líder da Igreja Universal e da Rede Record, foi esta terça-feira alvo de buscas por parte da Polícia Federal brasileira no âmbito da “Operação Miragem”.

Em causa estão suspeitas de um esquema de gestão fraudulenta. As autoridades adiantaram que a operação inclui o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As autoridades deram luz verde ao congelamento e a apreensão de bens e fundos até 670 milhões de reais (cerca de 113 milhões de euros).

A operação foi desencadeada com base em relatórios do Banco Central do Brasil.

Os suspeitos terão alegadamente manipulado demonstrações contabilísticas e registos regulamentares para ocultar a verdadeira situação financeira da instituição, aparentar solvabilidade perante as entidades supervisoras e viabilizar operações consideradas irregulares.

O Banco Digimais ainda não reagiu à “Operação Miragem”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Entrevista Bola Branca

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante voo

Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante vo(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)