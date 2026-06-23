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- 23 jun, 2026
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Brasil
Buscas no banco Digimais de Edir Macedo, líder da Igreja Universal
23 jun, 2026 - 21:05 • Ricardo Vieira, com Reuters
Em causa estão suspeitas de gestão fraudulenta. A operação inclui o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão.
O Banco Digimais, propriedade de Edir Macedo, líder da Igreja Universal e da Rede Record, foi esta terça-feira alvo de buscas por parte da Polícia Federal brasileira no âmbito da “Operação Miragem”.
Em causa estão suspeitas de um esquema de gestão fraudulenta. As autoridades adiantaram que a operação inclui o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão.
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As autoridades deram luz verde ao congelamento e a apreensão de bens e fundos até 670 milhões de reais (cerca de 113 milhões de euros).
A operação foi desencadeada com base em relatórios do Banco Central do Brasil.
Os suspeitos terão alegadamente manipulado demonstrações contabilísticas e registos regulamentares para ocultar a verdadeira situação financeira da instituição, aparentar solvabilidade perante as entidades supervisoras e viabilizar operações consideradas irregulares.
O Banco Digimais ainda não reagiu à “Operação Miragem”.
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