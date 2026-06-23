Falha informática paralisa comboios em toda a Alemanha

A companhia de comboios alemã Deutsche Bahn suspendeu os serviços ferroviários em toda a Alemanha desde o final da tarde desta terça-feira, avançou o jornal Süddeutsche Zeitung.

Esta interrupção nacional deve-se a um constrangimento no sistema digital das comunicações ferroviárias – o chamado Sistema Global de Comunicações Móveis para Caminhos de Ferro.

Segundo o mesmo jornal, alguns passageiros ficaram presos dentro das carruagens.

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"Todos os comboios estão atualmente retidos nas estações", lê-se no comunicado da empresa.

O sistema em falha é essencial para os maquinistas conseguirem comunicar com os centros de controlo da circulação ferroviária, assegurando a segurança das viagens.

"Os nossos técnicos estão a trabalhar intensamente para resolver o problema", garantiram.

Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes sobre a origem da falha nem qualquer previsão de retoma da circulação.