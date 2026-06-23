Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 24 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Transportes

Falha informática paralisa comboios em toda a Alemanha

23 jun, 2026 - 23:17 • Catarina Magalhães, com Reuters

Sistema em falha é essencial para os maquinistas conseguirem comunicar com os centros de controlo da circulação ferroviária, explicou a empresa Deutsche Bahn.

A+ / A-

A companhia de comboios alemã Deutsche Bahn suspendeu os serviços ferroviários em toda a Alemanha desde o final da tarde desta terça-feira, avançou o jornal Süddeutsche Zeitung.

Esta interrupção nacional deve-se a um constrangimento no sistema digital das comunicações ferroviárias – o chamado Sistema Global de Comunicações Móveis para Caminhos de Ferro.

Segundo o mesmo jornal, alguns passageiros ficaram presos dentro das carruagens.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Todos os comboios estão atualmente retidos nas estações", lê-se no comunicado da empresa.

O sistema em falha é essencial para os maquinistas conseguirem comunicar com os centros de controlo da circulação ferroviária, assegurando a segurança das viagens.

"Os nossos técnicos estão a trabalhar intensamente para resolver o problema", garantiram.

Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes sobre a origem da falha nem qualquer previsão de retoma da circulação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 24 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Mundial 2026

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Po(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)