- Noticiário das 16h
- 23 jun, 2026
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Nações Unidas
Guterres quer as empresas de IA a revelar qual o custo que têm para o ambiente
23 jun, 2026 - 12:52 • João Cunha , João Carlos Malta
Se fossem um país, o consumo colocá-las-ia em 11º lugar a nível mundial, logo atrás de todo o consumo energético de França.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pede ao mundo que reduza, o quanto antes, a dependência dos combustíveis fósseis e quer que as empresas de inteligência artificial indiquem qual o impacto que têm no ambiente.
Em Londres, onde participa na Semana de Acão Climática, Guterres deixou um desafio às grandes empresas de inteligência artificial, a quem exige que revelem o verdadeiro custo ambiental.
“Peço a todas as grandes empresas de inteligência artificial que meçam e divulguem publicamente o impacto ambiental total dos seus sistemas e que se comprometam a abastecer todos os seus centros de dados com energias renováveis até 2030. Chega de custos escondidos. Chega de impor o fardo àqueles que menos o podem suportar”, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas.
“É tempo de dizer toda a verdade. Se a inteligência artificial quer contribuir para a construção de um futuro melhor, precisa de ser honesta sobre o que nos custa hoje”, acrescenta.
Um estudo das Nações Unidas publicado este mês revela que os centros de dados que alimentam a Inteligência Artificial e outros serviços digitais consomem uma quantidade extremamente elevada de energia.
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