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Lavrov garante: Rússia está pronta para retomar as negociações com a Ucrânia
23 jun, 2026 - 10:58 • Reuters
Ministro dos Negócios Estrangeiros russo afirma que o Kremlin está pronto para retomar negociações de paz a partir do ponto em que foram interrompidas.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou esta terça-feira que a Rússia está pronta para retomar as conversações de paz com a Ucrânia a partir do ponto em que foram interrompidas.
"Estamos prontos para falar com Kiev, como sempre estivemos", disse Lavrov aos jornalistas, referindo-se às negociações que tiveram lugar em Istambul pouco depois do início da guerra em 2022 e foram retomadas em 2025.
No entanto, não assinalou qualquer alteração na exigência de Moscovo, rejeitada por Kiev, de que a Ucrânia entregue a parte restante da região do Donbas que defendeu com sucesso das forças russas.
As últimas conversações de paz mediadas pelos EUA tiveram lugar em Fevereiro, antes de os Estados Unidos e Israel iniciarem uma guerra contra o Irão.
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