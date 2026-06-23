Lavrov garante: Rússia está pronta para retomar as negociações com a Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou esta terça-feira que a Rússia está pronta para retomar as conversações de paz com a Ucrânia a partir do ponto em que foram interrompidas.

"Estamos prontos para falar com Kiev, como sempre estivemos", disse Lavrov aos jornalistas, referindo-se às negociações que tiveram lugar em Istambul pouco depois do início da guerra em 2022 e foram retomadas em 2025.

No entanto, não assinalou qualquer alteração na exigência de Moscovo, rejeitada por Kiev, de que a Ucrânia entregue a parte restante da região do Donbas que defendeu com sucesso das forças russas.

As últimas conversações de paz mediadas pelos EUA tiveram lugar em Fevereiro, antes de os Estados Unidos e Israel iniciarem uma guerra contra o Irão.