Meloni garante que desentendimento com Trump não deve afetar relações com EUA

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, garantiu esta terça-feira que o desentendimento com o Presidente norte-americano, Donald Trump, que tem criticado a governante em diversas ocasiões, não deverá afetar as relações entre os dois países.

Meloni deixou esta garantia durante uma reunião do conselho de ministros, onde rebateu também a alegação de Trump de que precisava dele para impulsionar a sua alegada queda de popularidade, dizendo-lhe para se concentrar nas suas próprias sondagens.

No sábado, Trump voltou a criticar a primeira-ministra italiana por ter recusado ceder bases italianas no conflito com o Irão.

Numa mensagem na sua rede social, a Truth Social, Trump insistiu ainda que a líder italiana lhe pediu “vezes sem conta, para tirar uma fotografia” com ele durante a reunião do G7 em França, no início da semana, algo que Giorgia Meloni já tinha negado.

“Agora, depois de os Estados Unidos terem derrotado o Irão militarmente, ela quer voltar a ser amiga para ‘aumentar os seus números’. Não, obrigado!!!”, acrescentou Trump.

Meloni reagiu, também através das redes sociais, numa mensagem dirigida ao “Presidente Trump” em que afirma que estes ataques constantes e não provocados não fazem sentido.

Salientou que ser amiga de Trump “certamente não ajudou” à sua popularidade, que também “não depende” da relação com o Presidente norte-americano.

O uso destas bases “é regido por acordos” que sempre foram respeitados “e que não podem ser violados” enquanto for primeira-ministra, disse.

“Itália continua a ser uma nação soberana”, afirmou, antes de rematar: “Em qualquer caso, a minha popularidade não é da sua conta. Sugiro que se foque na sua”.

Na sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros e vice-presidente italiano cancelou a viagem que tinha prevista aos Estados Unidos, depois de Trump ter afirmado que Meloni teria implorado tirar uma fotografia com o líder norte-americano.

Antonio Tajani considerou que as palavras “graves e ofensivas” de Trump em relação a Meloni, “ofendem toda a Itália”.

Por seu lado, Giorgia Meloni publicou um vídeo nas redes sociais, no qual disse estar estupefacta com as “puras invenções” de Trump.

Donald Trump e Giorgia Meloni já foram próximos, mas desentenderam-se publicamente depois de Meloni ter repreendido Trump por criticar o Papa Leão XIV, que condenou a guerra com o Irão, e também pela não participação de Itália no conflito.

No início da semana passada, os dois líderes tiveram uma reunião de “esclarecimento” à margem do jantar de líderes da cimeira do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7), na localidade francesa de Evian (leste).

Fontes citadas pela agência de notícias italiana ANSA disseram que Meloni e Trump tiveram uma “troca de ideias útil”, que permitiu “esclarecer as coisas”.

Por outro lado, a líder do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda e oposição, Elly Schlein, defendeu hoje que os ataques de Trump contra Meloni são inaceitáveis.

Apontou também que o Governo italiano precisa de deixar de passar das mensagens nas redes sociais para ações concretas.

“Condenamos veementemente os ataques inaceitáveis de Trump. Mas pedimos ao governo que passe das mensagens no Twitter para ações concretas, por exemplo, deixando o Conselho de Paz, onde nunca deveria ter entrado, pois não trabalha pela paz”, frisou Schlein.