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Onda de calor. Pelo menos 20 pessoas morreram afogadas em França
23 jun, 2026 - 08:52 • Reuters
Maioria das vítimas morreu enquanto nadava em áreas sem supervisão este fim de semana, a tentar escapar da onda de calor que assola grande parte da Europa.
Pelo menos 20 pessoas morreram afogadas enquanto nadavam em áreas sem supervisão na França desde o fim de semana, disseram as autoridades nesta terça-feira, enquanto as pessoas tentavam escapar da onda de calor que assola grande parte da Europa.
Grande parte da França deve registrar temperaturas em torno de 40 graus Celsius (104 graus Fahrenheit) nesta terça-feira, segundo a meteorologista MeteoFrance.
"Houve cerca de 20 mortes desde o último fim de semana", disse a ministra dos Esportes francesa, Marina Ferrari, à rádio France Inter.
"Nadar em áreas não autorizadas, durante uma onda de calor, não é algo que se deva levar na brincadeira", acrescentou.
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