ONU denuncia aumento de vítimas civis na Ucrânia e Federação Russa

O sub-secretário-geral da Organização das Nações Unidas para a Europa, a Ásia Central e as Américas, Khaled Khiari, denunciou na segunda-feira o recorde de vítimas civis registado na Ucrânia e o seu aumento recente na Federação Russa.

"No mês passado, pelo menos 274 civis morreram e 1.763 ficaram feridos na Ucrânia. É o número mensal mais alto de mortos e feridos desde abril de 2022", disse Khiari, durante uma sessão do Conselho de Segurança sobre a guerra.

"Também nos preocupa o crescente impacto da guerra sobre a população civil na Federação Russa", acrescentou.

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Depois de recordar os ataques russos mais recentes contra várias regiões ucranianas que causaram morto e feridos e atingiram património da UNESCO, o subsecretário alertou que se continuar "o perigoso ciclo atual de escalada" vai provocar "uma maior devastação na Ucrânia, bem como cada vez miss na Federação Russa".

Khiari renovou o pedido para se retomarem os esforços para "um cessar-fogo total, imediato e incondicional" e uma desescalada que permita "umas negociações significativas e inclusivas para lograr a paz".