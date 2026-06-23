Reino Unido. Empresa ganha processo com advogado de IA

Mais um momento simbólico no uso de inteligência artificial. Desta vez, um escritório de advogados especializado no uso de IA ganhou um processo num tribunal inglês. Terá sido a primeira vez que um julgamento foi ganho com o recurso a um advogado de IA.

Uma consultora freelance de recursos humanos, Tamires Camal Taquidir, pagou ao escritório, Garfield AI, cerca de 400 libras (463 euros) para enviar uma carta de notificação e, posteriormente, instaurar um processo judicial relativo a uma dívida não paga no valor de 7.000 libras (8.095 euros).

Segundo o jornal britânico The Guardian, o cofundador da Garfield, Philip Young, classificou o caso como um “momento marcante” no acesso à justiça. Isto porque muitas pequenas empresas tiveram de dar a dívida como perdida, uma vez que os custos do litígio superavam o montante que poderiam esperar ganhar.

IA fez todo o trabalho antes do julgamento

A Garfield — que foi autorizada pela Autoridade Reguladora dos Solicitadores em abril do ano passado e pode ser utilizada para apresentar reclamações de 30 (35 euros) a 10 000 libras (11.565 euros) — preparou o processo e, em seguida, contratou um advogado para defender o cliente em tribunal.