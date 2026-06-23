Roménia continua sem novo primeiro-ministro após derrota de Vestea

A Roménia continua sem novo primeiro-ministro depois de o liberal Adrian Vestea não ter conseguido obter aprovação parlamentar na segunda-feira à noite, quase dois meses após a destituição de Ilie Bolojan.

Vestea, nomeado em meados de junho pelo Presidente Nicusor Dan para formar o novo Governo, precisava de 233 votos dos 464, mas recebeu apenas 189, uma vez que alguns deputados, incluindo os do partido de extrema-direita AUR, se retiraram antes do início da votação.

“Tenho a consciência tranquila, cumpri o meu dever”, referiu Vestea aos jornalistas, após a votação, denunciando o comportamento do AUR, que detém 90 lugares.

“Quarenta e sete dias sem Governo já nos estão a custar muito: fundos europeus, confiança e tempo que nunca recuperaremos. Continuo convicto de que a responsabilidade deve prevalecer sobre qualquer cálculo político”, escreveu mais tarde na rede social Facebook, citado pela agência France-Presse (AFP).

A crise política que assola o país começou quando o Parlamento destituiu o Governo pró-UE de Ilie Bolojan no início de maio, graças a uma aliança inédita e oportunista entre os social-democratas (PSD) e a Aliança para a Unidade e a Reforma (AUR). Desde então, Bolojan tem gerido os assuntos quotidianos do país.

O PSD, membro da coligação governamental, retirou-se em meados de abril em protesto contra as medidas de austeridade implementadas por Bolojan para reduzir o défice orçamental, o maior da União Europeia.

Em meados de junho, o Presidente Nicusor Dan pediu a Vestea, um antigo ministro liberal de 52 anos, que formasse Governo após a demissão de Eugen Tomac, o anterior primeiro-ministro designado, por não ter conseguido obter uma maioria para o governo tecnocrático proposto.

O próprio partido de Vestea recusou-se a apoiá-lo e ameaçou expulsá-lo.

No final, apenas o PSD, o maior partido no parlamento com 130 lugares, e os partidos que representam as minorias do país manifestaram publicamente o seu apoio.

De acordo com o analista Remus Ioan Stefureac, fundador do INSCOP Research, um dos principais institutos de sondagens da Roménia, o Presidente Dan deveria agora propor outro candidato para liderar o país.

O Presidente Dan tem repetidamente descartado a formação de um governo que inclua a extrema-direita, que está em ascensão nas sondagens e defende eleições antecipadas.

Esta sequência política ocorre numa altura em que o país já atravessou um período turbulento entre o outono de 2024 e junho de 2025.

Ilie Bolojan chegou ao poder durante este período, apoiado por quatro partidos pró-europeus, incluindo o PSD, após semanas de negociações e uma nova eleição presidencial, na sequência da anulação da eleição de novembro de 2024.

A eleição foi dominada por um candidato desconhecido da extrema-direita, o que gerou acusações de interferência russa na campanha eleitoral do país, que tem estado na linha da frente da NATO desde o início da guerra na vizinha Ucrânia.