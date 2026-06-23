Timor-Leste. Milhares acompanham chegada de corpo de “Lu Olo”

Milhares de pessoas acompanharam esta terça-feira nas ruas de Díli a chegada do corpo do ex-Presidente Francisco Guterres “Lu Olo”, que morreu domingo num hospital na Malásia.

O avião da AeroDili, que transportou o corpo do presidente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), aterrou no aeroporto internacional de Díli às 06h43 horas, onde foi recebido com honras militares e na presença do vice-primeiro-ministro e ministro coordenador dos Assuntos Sociais, Mariano Assanami Sabino, vários membros do Governo e do parlamento.

Mariano Assanami Sabino ocupa interinamente as funções de primeiro-ministro, porque o líder do executivo timorense, Xanana Gusmão, se encontra em Portugal em visita de trabalho.

Presentes no aeroporto estavam também antigos companheiros de luta de “Lu Olo”, incluindo o antigo chefe de Estado Taur Matan Ruak, Lere Anan Timur, e o chefe das forças de defesa de Timor-Leste, tenente-general Falur Rate Laek, além de outros veteranos.

O corpo de Francisco Guterres chegou acompanhado pela família e pelo secretário-geral da Fretilin, Mari Alkatiri, tendo sido transportado e escoltado por elementos das forças de defesa e da polícia de trânsito para a sua residência no bairro do Farol, em Díli.

Francisco Guterres “Lu Olo”, de 71 anos, foi Presidente de Timor-Leste entre 2017 e 2022 e antigo presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.

Enquanto presidente da Assembleia Constituinte, “Lu Olo” proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002, tendo, depois, dado posse a Xanana Gusmão como Presidente da República.

O velório de “Lu Olo” tem início às 13h00 (05h00 em Lisboa) na sua residência. O funeral realiza-se na sexta-feira.