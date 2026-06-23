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​Turistas retidos no topo de favela do Rio de Janeiro devido a tiroteio

23 jun, 2026 - 18:30 • Ricardo Vieira, com agências

"Foi muito assustador", diz uma testemunha. Os visitantes ficaram presos no Miradouro Dona Marta, na comunidade Santa Marta, quando se preparavam para assistir ao nascer do Sol.

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Um grupo de 60 turistas ficou esta terça-feira retido no miradouro de uma favela do Rio de Janeiro, devido a um tiroteio entre gangues e a polícia.

Os visitantes ficaram presos no Miradouro Dona Marta, na comunidade Santa Marta, em Botafogo, quando se preparavam para assistir ao nascer do Sol.

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Os confrontos entre a polícia e elementos do grupo Comando Vermelho (CV) começaram pelas 4h00 da madrugada.

Uma testemunha citada pelo site de informação G1 relata um “tiroteio absurdo” e explosões de granadas.

Os turistas e guias tiveram que se deitar no chão, foi muito assustador, desesperador. Eu ainda estou tremendo. É uma sensação de pânico e impotência, algo realmente muito agressivo — foi muito tiro, muito tiro", indica a mesma fonte.

A operação policial, apelidada de “Contenção”, resultou em quatro mortes e várias detenções. Um passageiro de um autocarro que circulava na principal via de acesso à favela ficou ferido numa perna por uma bala perdida.

Com vista para o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara, o Miradouro de Dona Marta é um dos locais turísticos mais visitados do Rio de Janeiro.

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