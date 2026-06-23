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Uganda confirma mais um caso de Ébola. RD Congo já ultrapassou os mil
23 jun, 2026 - 08:51 • Reuters
República Democrática do Congo já registou 267 mortes. Uganda tem confirmados dois óbitos resultantes do surto.
O Uganda confirmou mais um caso de ébola, informou o Ministério da Saúde, elevando o número total de casos confirmados para 20.
Um portal online do Ministério da Saúde mostrou que o número de recuperações é de 14, com quatro internamentos atuais e dois óbitos. Segundo o portal, cinco casos são de transmissão local e 15 são importados.
Já a República Democrática do Congo informou na noite de segunda-feira que o número de casos confirmados de ébola no país atingiu os 1048, incluindo 267 mortes.
No domingo, o número de casos confirmados ultrapassou os mil pela primeira vez desde o início do surto.
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