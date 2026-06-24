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Agência europeia ordena inspeção a Airbus A380 devido a fissuras

24 jun, 2026 - 19:10 • Reuters

O A380, apelidado de “superjumbo”, é o maior avião de passageiros do mundo.

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O regulador europeu da aviação ordenou verificações urgentes às estruturas das asas de aviões Airbus A380. A empresa afirmou esta quarta-feira que está a apoiar as inspeções.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) publicou na segunda-feira uma diretiva de aeronavegabilidade de emergência que exige inspeções a 16 aeronaves A380, alertando para a presença de fissuras nas longarinas das asas que poderão comprometer a integridade estrutural.

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A diretiva determina que cinco aviões sejam inspecionados antes do próximo voo, enquanto os restantes deverão ser verificados no prazo de 25 ciclos de voo.

De acordo com o serviço de seguimento de voos Flightradar24, com base nos números de série dos fabricantes indicados na diretiva, 15 das aeronaves afetadas são operadas pela Emirates e uma pela companhia australiana Qantas.

A Airbus afirmou ter identificado um grupo mais reduzido de aeronaves com históricos de operação semelhantes e que está a apoiar as inspeções a esses aviões.

“Dependendo dos resultados das inspeções, a Airbus irá avaliar com a EASA se são necessárias reparações ou se a aeronave pode regressar ao serviço comercial”, referiu um porta-voz da empresa.

A EASA afirmou que as fissuras detetadas em algumas aeronaves podem reduzir a integridade estrutural da asa.

O A380, apelidado de “superjumbo”, é o maior avião de passageiros do mundo. A Airbus terminou a produção do modelo em 2021, quando a procura pela aeronave, introduzida em 2007, começou a diminuir.

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