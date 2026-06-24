Cortes de energia em França deixam milhares de pessoas a sofrer com o calor intenso

Corrida contra o tempo no norte de França, onde as autoridades se mobilizam para restabelecer a energia elétrica em milhares de casas afetadas por cortes de eletricidade, provocados por um incidente com uma estação transformadora.

Um incidente que surge durante a onda de calor abrasador que, há dias, assola grande parte da Europa Ocidental.

Os centros de saúde e os locais essenciais estavam a ser priorizados nos esforços, com geradores a serem fornecidos para abastecer os lares de idosos, depois dos apagões de ontem, atribuídos a um incidente numa estação transformadora que, de acordo com as autoridades, não provocou vítimas.

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A onda de calor forçou escolas e pontos turísticos, como a Torre Eiffel, em Paris, a fecharem, e obrigou as empresas de construção a alterar os horários de trabalho, para que os funcionários "fujam" ao calor. Os retalhistas lutam para satisfazer a procura de ventoinhas e aparelhos de ar condicionado portáteis e os agricultores colhem grãos à noite, depois da proibição do trabalho à tarde, devido ao risco de incêndios.

O calor fez com que pelo menos 40 pessoas morressem afogadas, ao tentarem escapar às altas temperaturas que se fazem sentir.

A agência meteorológica Meteo-France afirmou que as condições são comparáveis a uma onda de calor em agosto de 2003, que durou 16 dias e provocou cerca de 80 mil mortes em excesso em toda a Europa.

Europa central debaixo de onda de calor

Do outro lado do Canal da Mancha, e com temperaturas próximas dos 40 graus centigrados, as autoridades de saúde britânicas emitiram um alerta de saúde de "calor vermelho", pela segunda vez na história, alertando para o risco de vida até para doentes, idosos e até pessoas saudáveis.

As empresas ferroviárias britânicas recomendaram apenas viagens essenciais nos dois dias mais quentes, quarta e quinta-feira, uma vez que o calor impôs restrições de velocidade na circulação ferroviária.

Em Itália, o Ministério da Saúde emitiu o aviso máximo de calor para 16 cidades, de Florença e Milão a Roma, Turim e Verona.

As temperaturas podem atingir os 41 graus entre as províncias da Toscana e de Emília-Romanha, enquanto em zonas costeiras como a Ligúria, a combinação de calor e humidade extrema pode elevar a sensação térmica até aos 45 graus.