Ébola: OMS inicia ensaio clínico com dois tratamentos na RD Congo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou esta quarta-feira que deverá arrancar na próxima semana, na República Democrática do Congo (RD Congo), um ensaio clínico para testar dois tratamentos experimentais contra a variante Bundibugyo do vírus Ébola, numa altura em que o atual surto continua a alastrar no país e já atingiu também o Uganda.

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que revelou estarem concluídos os preparativos para o estudo. “Os preparativos para um ensaio clínico com dois tratamentos estão concluídos e deverá começar na RDC na próxima semana”, afirmou durante uma conferência de imprensa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os tratamentos em avaliação são o anticorpo monoclonal MBP134 e o antiviral remdesivir. O ensaio deverá envolver cerca de mil participantes.

De acordo com Tedros, o objetivo é determinar se estas terapias “podem ajudar a reduzir a mortalidade em doentes com a doença provocada pelo vírus Bundibugyo, quando administradas isoladamente ou combinadas”.

A variante Bundibugyo continua a representar um desafio para as autoridades sanitárias, uma vez que ainda não existe uma vacina aprovada nem um tratamento especificamente desenvolvido para esta estirpe do vírus.

Surto continua a crescer

Apesar dos progressos alcançados no combate ao Ébola ao longo dos últimos anos, a OMS reconhece que as medidas de contenção não têm sido suficientes para travar o atual surto.

Segundo os dados mais recentes divulgados pela organização, a RD Congo contabiliza já 1.094 casos confirmados e 277 mortes relacionadas com a doença. No Uganda foram registados 20 casos confirmados e duas vítimas mortais.

Tedros alertou que a propagação da epidemia continua a preocupar as autoridades de saúde. “Apesar dos progressos alcançados, continuamos a enfrentar grandes desafios. Há agora 1.094 casos confirmados, com 277 mortes. A epidemia continua a avançar rapidamente”, afirmou.

Ainda assim, o responsável destacou alguns sinais positivos, nomeadamente o facto de mais de 100 pessoas terem recuperado da doença durante o atual surto e o reforço da capacidade hospitalar na RDCongo, com o aumento do número de camas especializadas para tratamento dos doentes.

OMS afasta motivo para alarme na Europa

A conferência de imprensa ficou também marcada pela reação ao primeiro caso de Ébola detetado em França. Trata-se de um profissional de saúde da organização humanitária ALIMA que regressou recentemente da RD Congo e que testou positivo para o vírus.

O paciente foi colocado em isolamento e está a ser acompanhado pelas autoridades sanitárias francesas, que iniciaram o rastreio dos contactos próximos.

Perante este caso, Tedros procurou tranquilizar a população europeia. “O risco é baixo, seja em França ou noutros países da Europa. Não devem reagir de forma exagerada”, afirmou.

O diretor-geral da OMS recordou ainda que, nos últimos 50 anos, foram identificados menos de 30 casos de Ébola fora do continente africano, considerando que o risco de propagação global da doença permanece reduzido.