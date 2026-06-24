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Doenças contagiosas
Ébola. Primeiro caso na Europa identificado em França
24 jun, 2026 - 13:01 • João Carlos Malta
Trata-se de um médico que esteve no Congo onde a epidemia tem já mais de mil casos confirmados. Está em isolamento e estável.
O Ministério da Saúde de França confirmou a “identificação de um primeiro caso positivo” de ébola no país, que também é o primeiro caso no continente europeu.
O doente é um médico que esteve no Congo numa missão humanitária, onde o surto já conta com mais de 1.000 pessoas infetadas e 267 mortos.
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Foi atendido imediatamente após a chegada ao território francês e transferido para um centro hospitalar especializado em doenças infeciosas de elevada transmissibilidade.
Em comunicado, o Ministério francês da Saúde indicou que o paciente está em isolamento e que as autoridades estão a analisar os contactos que este médico terá feito.
“Todas as medidas de precaução, incluindo o isolamento do paciente, foram tomadas assim que ele chegou”, afirmou o ministério.
O risco para a população europeia continua a ser baixo. A RD Congo enfrenta pela 17.ª vez um surto de febre hemorrágica, declarado a 15 de maio. O vírus também já foi detetado no Uganda.
Este caso é o primeiro a ser identificado fora do continente africano desde o início da epidemia, que afeta a RD Congo e também o Uganda.
O vírus Ébola transmite-se por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragia interna.
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