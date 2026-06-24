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Edifícios desabam na Venezuela após sismos de 7.2 e 7.5 na escala de Richter

24 jun, 2026 - 23:22 • Catarina Magalhães

Alerta de tsunami emitido após tremor de terra foi cancelado uma hora depois do abalo.

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Sismo de 7.1 na escala de Richter sacode Caracas, na Venezuela. Foto: Ronald Pena R/EPA
Sismo de 7.1 na escala de Richter sacode Caracas, na Venezuela. Foto: Ronald Pena R/EPA
Sismo de 7.1 na escala de Richter atinge Venezuela. Foto: Ronald Pena R/EPA

Sismos de magnitude 7.2 e 7.5 na escala de Ritcher abanaram na tarde desta quarta-feira a capital da Venezuela, Caracas, perto da costa do país, avançou o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América.

Foi emitido, de imediato, um alerta de tsunami para Porto Rico, Curaçau, Ilhas Virgens Americanas e ainda para a pequena ilha caribenha Aruba após o sismo, mas foi cancelado cerca de uma hora depois, segundo o centro norte-americano de tsunamis Tsunami Warning Centre.

Haveria "possibilidade de ondas de tsunami perigosas para as costas situadas num raio de 300 quilómetros do epicentro do terramoto na Venezuela", lê-se no portal.

Até ao momento, não há informações sobre possíveis vítimas. O alerta sísmico foi emitido pelas 18h00 locais (23h00 em Portugal Continental).

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Os dois tremores de terra aconteceram com um intervalo de 45 segundos: surgiu, primeiro, o sismo de 7.2 atingiu cerca de 160 quilómetros a oeste de Caracas e, de seguida, um abalo de 7.5 a 44 quilómetros de distância.

Segundo a agência Reuters, os habitantes da Colômbia, Trinidad e Curaçau também sentiram o tremor de terra com uma profundidade de 13 quilómetros.

Sabe-se, por enquanto, de relatos de várias réplicas do sismo em diferentes regiões venezuelanas e várias localidades ficaram sem eletricidade, telecomunicações e internet.

Nas redes sociais, já foram partilhados vídeos que mostram prédios em Caracas a ruir depois do abalo e as equipas de socorro e bombeiros pelas ruas.

Vários populares estavam por casa quando aconteceu o terramoto, já que coincide com um feriado nacional que comemora a vitória militar de 1821, que garantiu a independência da Venezuela de Espanha.

Em reação, o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, confirmou os relatos de que edifícios desabaram em Caracas.

A líder da oposição venezuelana, Corina Machado, lamentou o acontecido na rede social X (antigo Twitter) e partilhou palavras de esperança para o povo venezuelano: "o meu coração, o meu abraço infinito e as minhas orações estão em cada lar venezuelano nestas horas de angústia."

"Que Deus proteja cada venezuelano, as nossas famílias e os nossos lares. Hoje, mais unidos do que nunca", lê-se na mensagem de Corina.

Já o Presidente da República, António José Seguro, disse estar a acompanhar a situação na Venezuela, em comunicado publicado no site oficial.

O chefe de Estado manifestou "profunda consternação perante o forte sismo que atingiu a Venezuela", dirigindo-se ao povo venezuelano e aos emigrantes portugueses com "uma mensagem de solidariedade e esperança".

"Assustador, a vibração foi enorme", diz português em Caracas

A população de Caracas saiu para a rua em pânico após o sismo “bastante assustador” com uma "vibração enorme, disse à Renascença José Luís Ferreira, da Câmara de Comércio Luso-Venezuelana.

Há relatos de danos em edifícios e um prédio de habitação terá ruído completamente.

“Foi um sismo de uma magnitude forte, 7.1 na escala de Richter. De acordo com relatos, há alguns edifícios afetados, principalmente há um edifício que foi totalmente abaixo e vários comércios afetados. Foi tudo tão rápido, as pessoas trataram de ir para o meio da rua. E agora estamos todos na expetativa. Há vários setores sem luz. Há algo feio, assustador”, relata José Luís Ferreira.

Várias zonas da capital venezuelana estão sem energia elétrica e a população teme agora réplicas do violento sismo de 7.1 na escala de Richter, adianta o responsável da Câmara de Comércio Luso-Venezuelana.

[Em atualização]

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