Edifícios desabam na Venezuela após sismos de 7.2 e 7.5 na escala de Richter

Sismos de magnitude 7.2 e 7.5 na escala de Ritcher abanaram na tarde desta quarta-feira a capital da Venezuela, Caracas, perto da costa do país, avançou o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América. Foi emitido, de imediato, um alerta de tsunami para Porto Rico, Curaçau, Ilhas Virgens Americanas e ainda para a pequena ilha caribenha Aruba após o sismo, mas foi cancelado cerca de uma hora depois, segundo o centro norte-americano de tsunamis Tsunami Warning Centre. Haveria "possibilidade de ondas de tsunami perigosas para as costas situadas num raio de 300 quilómetros do epicentro do terramoto na Venezuela", lê-se no portal. Até ao momento, não há informações sobre possíveis vítimas. O alerta sísmico foi emitido pelas 18h00 locais (23h00 em Portugal Continental).

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Os dois tremores de terra aconteceram com um intervalo de 45 segundos: surgiu, primeiro, o sismo de 7.2 atingiu cerca de 160 quilómetros a oeste de Caracas e, de seguida, um abalo de 7.5 a 44 quilómetros de distância. Segundo a agência Reuters, os habitantes da Colômbia, Trinidad e Curaçau também sentiram o tremor de terra com uma profundidade de 13 quilómetros. Sabe-se, por enquanto, de relatos de várias réplicas do sismo em diferentes regiões venezuelanas e várias localidades ficaram sem eletricidade, telecomunicações e internet. Nas redes sociais, já foram partilhados vídeos que mostram prédios em Caracas a ruir depois do abalo e as equipas de socorro e bombeiros pelas ruas.

Vários populares estavam por casa quando aconteceu o terramoto, já que coincide com um feriado nacional que comemora a vitória militar de 1821, que garantiu a independência da Venezuela de Espanha. Em reação, o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, confirmou os relatos de que edifícios desabaram em Caracas.

A líder da oposição venezuelana, Corina Machado, lamentou o acontecido na rede social X (antigo Twitter) e partilhou palavras de esperança para o povo venezuelano: "o meu coração, o meu abraço infinito e as minhas orações estão em cada lar venezuelano nestas horas de angústia."