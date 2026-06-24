Mistério após solstício de verão: homem de 26 anos encontrado morto em monumento com 4.000 anos

A polícia britânica abriu uma investigação por homicídio após a descoberta do corpo de um homem junto ao Nine Ladies Stone Circle, um monumento pré-histórico situado em Stanton Lees, no Parque Nacional de Peak District, em Inglaterra. A informação foi avançada pela Sky News.

De acordo com a estação de televisão, os serviços de emergência foram chamados ao local às 13h38 de segunda-feira. Apesar da rápida resposta, a vítima, um homem de 26 anos, acabou por ser declarada morta no local.

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A descoberta ocorreu um dia após as celebrações do solstício de verão, que atraíram dezenas de pessoas àquele conhecido círculo de pedras para assinalar o dia mais longo do ano.

Em declarações reproduzidas pela Sky News, o inspetor Tony Owen, da Unidade de Operações Especiais de East Midlands e responsável pela investigação, apelou a todos os participantes nas celebrações realizadas entre sexta-feira e terça-feira para que contactem as autoridades caso possuam informações relevantes.

“A vida de um jovem foi retirada da forma mais brutal possível”, afirmou o inspetor, citado pela estação de televisão, acrescentando que é fundamental estabelecer uma cronologia rigorosa dos acontecimentos que antecederam a morte.

Segundo a mesma fonte, a vítima ainda não foi oficialmente identificada, mantendo-se em curso as diligências para esclarecer as circunstâncias do caso. A polícia admite que o incidente tenha causado choque e consternação entre os participantes no evento e a população local.

Ainda de acordo com a Sky News, haverá um reforço da presença policial na área durante os próximos dias, enquanto prosseguem as investigações e a recolha de testemunhos.

O Nine Ladies Stone Circle integra um conjunto de monumentos megalíticos existentes em Stanton Moor. Conforme refere a organização English Heritage, a maioria destas estruturas data da Idade do Bronze, tendo sido erguida há cerca de 3.000 a 4.000 anos. A tradição local sustenta que o círculo representa nove mulheres transformadas em pedra como castigo por terem dançado num domingo.