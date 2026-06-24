- Noticiário das 16h
- 24 jun, 2026
-
Médio Oriente
Navios retomam travessia do Estreito de Ormuz ao abrigo de plano coordenado pela ONU
24 jun, 2026 - 14:24 • Olímpia Mairos , com Reuters
Primeiras embarcações já atravessaram o Estreito de Ormuz ao abrigo do plano da ONU, enquanto dezenas de outros navios aguardam autorização para seguir uma das mais importantes rotas marítimas do mundo.
Os primeiros navios comerciais já começaram a atravessar o Estreito de Ormuz no âmbito de um plano de retirada recentemente implementado pela Organização Marítima Internacional (OMI), agência especializada das Nações Unidas para o transporte marítimo.
A confirmação foi dada esta quarta-feira por um porta-voz da OMI, que adiantou que as embarcações já estão a utilizar o corredor previsto no plano, embora tenha recusado divulgar pormenores sobre os navios envolvidos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo dados de rastreamento marítimo divulgados pela LSEG, pelo menos dois navios graneleiros e um cargueiro atravessaram o estreito nas últimas 12 horas ao abrigo deste mecanismo.
Os mesmos dados, complementados por informações da plataforma MarineTraffic, indicam que mais 35 navios comerciais se preparavam para efetuar a travessia. Entre estas embarcações encontram-se sobretudo graneleiros, cargueiros convencionais e porta-contentores.
O plano, cuja preparação demorou vários meses, foi concebido para permitir a passagem segura de centenas de navios que permaneciam retidos na região do Golfo. De acordo com a OMI, cerca de 11 mil marítimos deverão beneficiar da operação, que visa aliviar o congestionamento e reduzir os riscos para a navegação numa das mais importantes rotas marítimas do mundo.
O Estreito de Ormuz, por onde passa uma parte significativa do comércio energético mundial, é considerado uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. A reabertura gradual da circulação representa um passo importante para a normalização do tráfego marítimo na região.
- Noticiário das 16h
- 24 jun, 2026
-