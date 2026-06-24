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Médio Oriente

Navios retomam travessia do Estreito de Ormuz ao abrigo de plano coordenado pela ONU

24 jun, 2026 - 14:24 • Olímpia Mairos , com Reuters

Primeiras embarcações já atravessaram o Estreito de Ormuz ao abrigo do plano da ONU, enquanto dezenas de outros navios aguardam autorização para seguir uma das mais importantes rotas marítimas do mundo.

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Os primeiros navios comerciais já começaram a atravessar o Estreito de Ormuz no âmbito de um plano de retirada recentemente implementado pela Organização Marítima Internacional (OMI), agência especializada das Nações Unidas para o transporte marítimo.

A confirmação foi dada esta quarta-feira por um porta-voz da OMI, que adiantou que as embarcações já estão a utilizar o corredor previsto no plano, embora tenha recusado divulgar pormenores sobre os navios envolvidos.

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Segundo dados de rastreamento marítimo divulgados pela LSEG, pelo menos dois navios graneleiros e um cargueiro atravessaram o estreito nas últimas 12 horas ao abrigo deste mecanismo.

Os mesmos dados, complementados por informações da plataforma MarineTraffic, indicam que mais 35 navios comerciais se preparavam para efetuar a travessia. Entre estas embarcações encontram-se sobretudo graneleiros, cargueiros convencionais e porta-contentores.

O plano, cuja preparação demorou vários meses, foi concebido para permitir a passagem segura de centenas de navios que permaneciam retidos na região do Golfo. De acordo com a OMI, cerca de 11 mil marítimos deverão beneficiar da operação, que visa aliviar o congestionamento e reduzir os riscos para a navegação numa das mais importantes rotas marítimas do mundo.

O Estreito de Ormuz, por onde passa uma parte significativa do comércio energético mundial, é considerado uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. A reabertura gradual da circulação representa um passo importante para a normalização do tráfego marítimo na região.

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