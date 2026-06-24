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Meteorologia
Onda de calor "Omega". França e Reino Unido batem recordes de temperatura
24 jun, 2026 - 21:21 • Ricardo Vieira, com Reuters
Em Portugal, depois de alguns dias de muito calor, as temperaturas começaram a descer esta quarta-feira, mas a partir de sábado deverão voltar a subir.
Assolados por uma onda de calor extremo – denominada bloqueio "Ómega", a França e o Reino Unido bateram recordes históricos de temperatura máxima desde que há registos.
França viveu esta quarta-feira o dia mais quente alguma vez registado, ultrapassando o recorde atingido na terça-feira, segundo a agência meteorológica Météo-France.
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O país atingiu os 30 graus de temperatura média no indicador térmico nacional, que corresponde à média das temperaturas diurnas e noturnas em 30 estações de referência.
Na terça-feira, esse valor tinha sido de 29,9 graus Celsius.
Em Paris, os termómetros chegaram aos 40,3 graus. Foi a quarta vez em 150 anos que a capital francesa ultrapassou a barreira dos 40°C.
A máxima desta quarta-feira foi registada nas localidades de Palluau, no departamento de Vendée, e de Pissos, no sudoeste, com 43,8°C, indica a Météo-France.
Em França, pelo menos 48 pessoas morreram por afogamento desde o início da vaga de calor, enquanto tentavam refrescar-se, segundo as autoridades.
Duas crianças pequenas morreram também devido ao calor dentro de um automóvel.
A Météo-France afirmou que as condições atuais são comparáveis às de uma vaga de calor em agosto de 2003, que durou 16 dias e provocou cerca de 80 mil mortes adicionais na Europa.
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Reino Unido bate recorde para o mês de junho
O Reino Unido registou esta quarta-feira a temperatura mais elevada de sempre para o mês de junho, atingindo os 35,7 graus Celsius no sul de Inglaterra, noticiou a BBC.
O recorde de calor foi atingido em Charlwood, na zona de Surrey, na Inglaterra.
O anterior máximo era de 35.6 graus e tinha sido registado em 1957 e depois igualado em 1976.
A temperatura mais elevada alguma vez registada no Reino Unido aconteceu em julho de 2022, quando os termómetros chegaram aos 40.3 graus.
A vaga de calor de junho sucede a um mês de maio igualmente marcado por valores recorde, quando o país registou o dia mais quente de sempre para esse mês, com temperaturas a atingir os 35,1°C.
O recorde no Reino Unido ocorreu após apenas o segundo aviso de calor extremo alguma vez emitido no país.
Centenas de escolas encerraram ou reduziram o horário de funcionamento, enquanto as autoridades alertaram que as temperaturas elevadas poderiam pôr em risco até pessoas saudáveis.
As redes ferroviárias da capital também foram afetadas, com atrasos e imposição de limites de velocidade em várias linhas principais do metro de Londres, além do cancelamento de alguns serviços suburbanos. No País de Gales, alguns comboios foram igualmente suprimidos devido ao calor extremo.
Duas mortes em Espanha e alerta máximo em Itália
A onda de calor afeta vários países da Europa Ocidental. Em Espanha, dois idosos morreram devido a insolação após vários dias com temperaturas superiores a 40°C, embora as condições tenham começado a aliviar esta quarta-feira, na sequência dos finais de junho mais quentes de que há registo, segundo a agência meteorológica nacional AEMET.
Em Itália, o Ministério da Saúde colocou 16 cidades — incluindo Florença, Milão, Roma, Turim e Verona — sob o nível máximo de alerta para o calor, avisando que a vaga de calor poderá intensificar-se ainda mais, atingindo o pico entre domingo e segunda-feira.
Em França, as temperaturas extremas causaram a morte de centenas de milhares de aves em explorações avícolas na Bretanha e na região de Pays de la Loire, segundo grupos do setor agrícola.
As centrais nucleares francesas, que asseguram a maior parte da produção elétrica do país, reduziram a produção em cerca de 7% da procura total, uma vez que as altas temperaturas limitaram o acesso a água de refrigeração.
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Nos Países Baixos, entrou em vigor um aviso de calor extremo, tendo sido canceladas atividades desportivas ao ar livre, reduzida a oferta de transportes públicos e encurtadas ou encerradas as aulas em várias escolas, uma vez que se previa que as temperaturas subissem até aos 36°C.
Na Suíça, as autoridades locais abriram salas de cinema climatizadas, disponibilizando sessões gratuitas durante o dia para oferecer alívio face ao calor.
Bloqueio "Ómega"
A vaga de calor na Europa está a ser impulsionada por um padrão meteorológico conhecido como bloqueio em “Omega”, que está a elevar as temperaturas até 18°C acima do normal, segundo o Reuters Climate Monitor.
Este fenómeno assemelha-se à forma da letra grega Ómega, com uma área central mais saliente que retém o calor sobre determinadas regiões durante períodos prolongados, enquanto nas suas extremidades se registam condições mais frescas.
As vagas de calor e os fenómenos de tempestade estão a ser intensificados pelas alterações climáticas.
Em Portugal, depois de alguns dias de muito calor, as temperaturas começaram a descer esta quarta-feira, mas a partir de sábado deverão voltar a subir, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
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