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Meteorologia
Onda de calor. Pelo menos 40 pessoas morreram afogadas em França
24 jun, 2026 - 00:39 • Reuters, com redação
França registou na terça-feira o dia mais quente de sempre, com uma temperatura máxima de 44,3ºC numa localidade do sudoeste do país, segundo a Meteo France.
Pelo menos quarenta pessoas morreram afogadas em França enquanto nadavam em áreas sem supervisão na França desde o fim de semana, avançou o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, na terça-feira.
"É um flagelo triste", disse o chefe de Governo francês.
Na tentativa de se refrescarem perante a onda de calor que assola grande parte da Europa, muitas pessoas têm mergulhado em canais e rios, mas as autoridades alertam para os perigos de nadar em zonas não autorizadas ou perigosas.
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A França registou na terça-feira o dia mais quente de sempre, segundo a Meteo France, com uma temperatura máxima de 44,3ºC numa localidade do sudoeste do país.
Onda de calor. Pelo menos 20 pessoas morreram afogadas em França
Maioria das vítimas morreu enquanto nadava em área(...)
Valores recorde em algumas regiões estão a provocar perturbações nas escolas e nas redes de transportes francesas, obrigando ao encerramento de locais turísticos, incluindo a Torre Eiffel.
De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a Europa está a aquecer a um ritmo mais de duas vezes superior à média global, tornando episódios prolongados de calor intenso cada vez mais prováveis.
Até à contagem de segunda-feira, pelo menos 20 pessoas morreram afogadas, disse a ministra dos Esportes francesa, Marina Ferrari, à rádio France Inter.
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