Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 24 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Meteorologia

Onda de calor. Pelo menos 40 pessoas morreram afogadas em França

24 jun, 2026 - 00:39 • Reuters, com redação

França registou na terça-feira o dia mais quente de sempre, com uma temperatura máxima de 44,3ºC numa localidade do sudoeste do país, segundo a Meteo France.

A+ / A-

Pelo menos quarenta pessoas morreram afogadas em França enquanto nadavam em áreas sem supervisão na França desde o fim de semana, avançou o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, na terça-feira.

"É um flagelo triste", disse o chefe de Governo francês.

Na tentativa de se refrescarem perante a onda de calor que assola grande parte da Europa, muitas pessoas têm mergulhado em canais e rios, mas as autoridades alertam para os perigos de nadar em zonas não autorizadas ou perigosas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A França registou na terça-feira o dia mais quente de sempre, segundo a Meteo France, com uma temperatura máxima de 44,3ºC numa localidade do sudoeste do país.

Onda de calor. Pelo menos 20 pessoas morreram afogadas em França

Onda de calor. Pelo menos 20 pessoas morreram afogadas em França

Maioria das vítimas morreu enquanto nadava em área(...)

Valores recorde em algumas regiões estão a provocar perturbações nas escolas e nas redes de transportes francesas, obrigando ao encerramento de locais turísticos, incluindo a Torre Eiffel.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a Europa está a aquecer a um ritmo mais de duas vezes superior à média global, tornando episódios prolongados de calor intenso cada vez mais prováveis.

Até à contagem de segunda-feira, pelo menos 20 pessoas morreram afogadas, disse a ministra dos Esportes francesa, Marina Ferrari, à rádio France Inter.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 24 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Mundial 2026

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Po(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)