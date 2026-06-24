Político russo anti-guerra condenado por posts nas redes sociais

Maxim Kruglov, vice-presidente do partido liberal russo Yabloko, foi condenado a sete meses e dois meses de prisão por, alegadamente, espalhar mentiras e "informações falsas" sobre o Exército da Rússia.



O político, opositor da guerra na Ucrânia, foi detido em outubro do ano passado devido a duas publicações na rede social Telegram, em 2022, ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Antigo deputado municipal em Moscovo, Maxim Kruglov declarou-se inocente durante o julgamento e defendeu que a guerra é uma tragédia que deve acabar o mais depressa possível.

Uma das suas duas publicações fazia referência a dados da ONU sobre o número de pessoas mortas no conflito, enquanto a outra mencionava os acontecimentos em Bucha, uma localidade a norte de Kiev, em março de 2022.