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Rússia
Político russo anti-guerra condenado por posts nas redes sociais
24 jun, 2026 - 20:13 • Ricardo Vieira, com Reuters
Maxim Kruglov, do partido liberal Yabloko, declarou-se inocente durante o julgamento e defendeu que a guerra é uma tragédia que deve acabar o mais depressa possível.
Maxim Kruglov, vice-presidente do partido liberal russo Yabloko, foi condenado a sete meses e dois meses de prisão por, alegadamente, espalhar mentiras e "informações falsas" sobre o Exército da Rússia.
O político, opositor da guerra na Ucrânia, foi detido em outubro do ano passado devido a duas publicações na rede social Telegram, em 2022, ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia.
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Antigo deputado municipal em Moscovo, Maxim Kruglov declarou-se inocente durante o julgamento e defendeu que a guerra é uma tragédia que deve acabar o mais depressa possível.
Uma das suas duas publicações fazia referência a dados da ONU sobre o número de pessoas mortas no conflito, enquanto a outra mencionava os acontecimentos em Bucha, uma localidade a norte de Kiev, em março de 2022.
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A Ucrânia e os seus aliados ocidentais acusam as forças russas de terem matado civis em Bucha; Moscovo afirma que as mortes foram encenadas para desacreditar as suas tropas.
O Yabloko, um dos principais grupos liberais da Rússia nos primeiros anos pós-soviéticos, conta atualmente apenas com um pequeno número de assentos em parlamentos regionais e não tem representação na Duma estatal.
Ainda assim, o facto de continuar a disputar eleições permite-lhe manter uma plataforma para expressar as suas posições contra a guerra.
A Rússia realiza eleições para a Duma Estatal, a câmara baixa do parlamento, em setembro.
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