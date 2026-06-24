- Noticiário das 11h
- 24 jun, 2026
-
Espanha
Sánchez nega corrupção da mulher e de Zapatero e Feijóo pede eleições
24 jun, 2026 - 10:14 • João Carlos Malta
O primeiro-ministro Pedro Sánchez apresenta-se esta quarta-feira perante o Congresso para abordar as investigações judiciais ligadas ao PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) e apoiantes. Defendeu a mulher e Zapatero. Oposição pede demissão e eleições antecipadas.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, rejeitou esta quarta-feira no Parlamento que tanto a mulher como o ex-líder do PSOE e antigo primeiro-ministro, José Luís Zapatero, sejam reponsáveis por qualquer caso de corrupção. Já o líder do Partido Popular, Alberto Feijóo, acusa o líder do executivo de ser a cara da corrupção em Espanha e quer eleições. No entanto, e apesar de a pedir, não avança para a moção de censura por falta de apoio.
No dia em que está perante os deputados a falar sobre os diversos casos de alegada corrupção em que o seu ciclo mais próximo está envolvido, e especificamente sobre a mulher, Begoña Gómez, Sánchez afirma que as medidas cautelares impostas pelo juiz Juan Carlos Peinado, como a apreensão do seu passaporte “ultrapassam todos os limites razoáveis, chegando a questionar o trabalho do Corpo de Polícia Nacional”.
Explicou ainda que a mulher não recebeu qualquer pagamento: “O valor total que a minha mulher recebeu pela cátedra extraordinária e pelo desenvolvimento de software é de zero euros.”
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Antes e sobre o caso Plus Ultra, pelo qual o ex-primeiro-ministro socialista José Luis Rodríguez Zapatero está a ser investigado, Sánchez declarou de forma “inequívoca e enfaticamente” que não houve tratamento preferencial no resgate da companhia aérea.
"Tu és o elo político da corrupção"
Na resposta, o líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo, enumerou os casos sob investigação no círculo próximo do primeiro-ministro: “Buscas na sede do Partido Socialista, buscas no Ministério do Interior, no Ministério da Justiça, no Ministério do Ambiente, orgias, subornos, joias, até roubos durante a pandemia, até a sua bússola moral está sob investigação.”
E Feijóo concluiu dirigindo-se a Sánchez: “Tu és o elo político corrupto.”
E disse mesmo que o que espera de todos estes casos e do primeiro-ministro é que dissolva o Parlamento e “vamos para eleições”. Pede também ao líder do Executivo para parar de “arranjar desculpas, fazer propaganda e vitimizar-se”.
“O seu governo não mudou a vida das pessoas, mudou a vida das suas gentes”, sublinhou.
O líder do Partido Popular (PP) acusou o primeiro-ministro de "imoralidade absoluta" e rotulou-o de "elo político corrupto" em todos os casos que afetam o governo e o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).
"Não faz absolutamente nenhuma diferença se ele sabia de todas ou apenas de parte das más ações do próprio povo", retorquiu, perguntando-lhe se é "um super-herói que não deixa escapar nada ou um tolo incompetente que é facilmente enganado, até mesmo pela própria família".
Na opinião de Feijóo, que diz ter com ele e na sua prática política um legado de anti-corrupção referindo-se à passagem pela Junta da Galiza, não faz diferença: "Aqueles que cometeram crimes à sua volta fizeram-no porque o conhecem. Foi você que colocou o Estado nas mãos da escumalha."
Sánchez diz que não sabia o que Ábalos fazia
Em relação aos casos de corrupção que estão a ser investigados no seio do PSOE, incluindo o caso Koldo, o primeiro-ministro Pedro Sánchez reiterou que, se tivesse conhecimento dos mesmos, “não os teria tolerado”.
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“Nunca soube, nem teria tolerado, nenhuma destas práticas. Não faço o que outros fizeram comigo, com a minha família e com dezenas de figuras políticas quando o Partido Popular estava no poder”, afirmou.
“Queremos que seja feita justiça e queremos que aqueles que mancharam o bom nome do Partido Socialista e do meu governo paguem o preço”, acrescentou.
Feijóo respondeu que a pena de 24 anos de prisão do ex-ministro dos Transportes José Luis Ábalos pelo caso Koldo é a mais elevada “alguma vez dada a um ministro no exercício do cargo”. “Um ministro seu por roubar o Governo”, constatou.
Sánchez denunciou aquilo a que chamou a tentativa de "criar uma sensação de corrupção generalizada que simplesmente não existe".
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"Nas últimas semanas, o debate público foi saturado por uma enxurrada de notícias jurídicas. Estas notícias, que inundam os nossos ecrãs, estão misturadas com boatos, meias-verdades e notícias falsas, causando, consequentemente, preocupação legítima e confusão compreensível entre o público. Quero que estes cidadãos saibam que não estou a diminuir em nada a importância destes acontecimentos ou dos processos que os investigam", rematou.
Mais tarde, Núñez Feijóo, pediu a destituição de Sánchez através de uma moção de censura, embora se tenha recusado a apresentá-la nos últimos dias, alegando falta de apoio.
"Deveríamos destituir este governo com uma moção de censura. Para mim, hoje", concluiu.
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