Sánchez nega corrupção da mulher e de Zapatero e Feijóo pede eleições

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, rejeitou esta quarta-feira no Parlamento que tanto a mulher como o ex-líder do PSOE e antigo primeiro-ministro, José Luís Zapatero, sejam reponsáveis por qualquer caso de corrupção. Já o líder do Partido Popular, Alberto Feijóo, acusa o líder do executivo de ser a cara da corrupção em Espanha e quer eleições. No entanto, e apesar de a pedir, não avança para a moção de censura por falta de apoio. No dia em que está perante os deputados a falar sobre os diversos casos de alegada corrupção em que o seu ciclo mais próximo está envolvido, e especificamente sobre a mulher, Begoña Gómez, Sánchez afirma que as medidas cautelares impostas pelo juiz Juan Carlos Peinado, como a apreensão do seu passaporte “ultrapassam todos os limites razoáveis, chegando a questionar o trabalho do Corpo de Polícia Nacional”. Explicou ainda que a mulher não recebeu qualquer pagamento: “O valor total que a minha mulher recebeu pela cátedra extraordinária e pelo desenvolvimento de software é de zero euros.”

Antes e sobre o caso Plus Ultra, pelo qual o ex-primeiro-ministro socialista José Luis Rodríguez Zapatero está a ser investigado, Sánchez declarou de forma “inequívoca e enfaticamente” que não houve tratamento preferencial no resgate da companhia aérea. "Tu és o elo político da corrupção"

Na resposta, o líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo, enumerou os casos sob investigação no círculo próximo do primeiro-ministro: “Buscas na sede do Partido Socialista, buscas no Ministério do Interior, no Ministério da Justiça, no Ministério do Ambiente, orgias, subornos, joias, até roubos durante a pandemia, até a sua bússola moral está sob investigação.” E Feijóo concluiu dirigindo-se a Sánchez: “Tu és o elo político corrupto.” E disse mesmo que o que espera de todos estes casos e do primeiro-ministro é que dissolva o Parlamento e “vamos para eleições”. Pede também ao líder do Executivo para parar de “arranjar desculpas, fazer propaganda e vitimizar-se”. “O seu governo não mudou a vida das pessoas, mudou a vida das suas gentes”, sublinhou.

O líder do Partido Popular (PP) acusou o primeiro-ministro de "imoralidade absoluta" e rotulou-o de "elo político corrupto" em todos os casos que afetam o governo e o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE). "Não faz absolutamente nenhuma diferença se ele sabia de todas ou apenas de parte das más ações do próprio povo", retorquiu, perguntando-lhe se é "um super-herói que não deixa escapar nada ou um tolo incompetente que é facilmente enganado, até mesmo pela própria família". Na opinião de Feijóo, que diz ter com ele e na sua prática política um legado de anti-corrupção referindo-se à passagem pela Junta da Galiza, não faz diferença: "Aqueles que cometeram crimes à sua volta fizeram-no porque o conhecem. Foi você que colocou o Estado nas mãos da escumalha." Sánchez diz que não sabia o que Ábalos fazia Em relação aos casos de corrupção que estão a ser investigados no seio do PSOE, incluindo o caso Koldo, o primeiro-ministro Pedro Sánchez reiterou que, se tivesse conhecimento dos mesmos, “não os teria tolerado”.

“Nunca soube, nem teria tolerado, nenhuma destas práticas. Não faço o que outros fizeram comigo, com a minha família e com dezenas de figuras políticas quando o Partido Popular estava no poder”, afirmou. “Queremos que seja feita justiça e queremos que aqueles que mancharam o bom nome do Partido Socialista e do meu governo paguem o preço”, acrescentou. Feijóo respondeu que a pena de 24 anos de prisão do ex-ministro dos Transportes José Luis Ábalos pelo caso Koldo é a mais elevada “alguma vez dada a um ministro no exercício do cargo”. “Um ministro seu por roubar o Governo”, constatou. Sánchez denunciou aquilo a que chamou a tentativa de "criar uma sensação de corrupção generalizada que simplesmente não existe".