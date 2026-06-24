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Sismos "devastadores" abalam Venezuela. Pelo menos 164 mortos confirmados, número pode aumentar
24 jun, 2026 - 23:22 • Catarina Magalhães , Daniela Espírito Santo , João Carlos Malta
Número de vítimas deve aumentar nas próximas horas: as primeiras estimativas do Centro de Vigilância Geológica dos EUA apontam para a possiblidade de existirem, pelo menos, 10 mil mortos. Desconhece-se ainda se há portugueses entre as vítimas. Há centenas de milhares de cidadãos nacionais no país.
Pelo menos dois violentos sismos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter, abanaram a Venezuela, nas últimas horas. O novo balanço oficial dá conta de 164 mortos e 900 feridos, mas as autoridades locais e internacionais admitem que o número de vítimas possa ser superior.
O abalo foi especialmente sentido na capital, Caracas, perto da costa do país, avançou o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América (USGS). O alerta sísmico foi emitido pelas 18h00 locais (23h00 em Portugal Continental).
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Foi emitido, de imediato, um alerta de tsunami para Porto Rico, Curaçau, Ilhas Virgens Americanas e ainda para a pequena ilha caribenha Aruba após o sismo, mas foi cancelado cerca de uma hora depois, segundo o centro norte-americano de tsunamis Tsunami Warning Centre.
Haveria "possibilidade de ondas de tsunami perigosas para as costas situadas num raio de 300 quilómetros do epicentro do terramoto na Venezuela", lê-se no portal.
Segundo a presidente interina Delcy Rodriguez, o estado mais afetado é o de La Guaira. "Há dezenas de edifícios colapsados e neste momento estamos a trabalhar arduamente em operações de resgate para salvar vidas. Podemos dizer que o estado de La Guaira é uma verdadeira tragédia e converte-se numa zona de catástrofe".
Já uma estimativa preliminar do USGS aponta para um número de mortos entre 10 mil e 100 mil pessoas: "são prováveis elevados números de vítimas e danos extensos, sendo expectável que o desastre tenha um impacto generalizado."
Os dois tremores de terra aconteceram com um intervalo de 39 segundos: surgiu, primeiro, o sismo de 7,2 atingiu cerca de 160 quilómetros a oeste de Caracas e, de seguida, um abalo de 7,5 a 44 quilómetros de distância.
Segundo a agência Reuters, os habitantes da Colômbia, Trinidad e Curaçau também sentiram o tremor de terra com uma profundidade de 13 quilómetros.
Sabe-se, por enquanto, de relatos de várias réplicas do sismo em diferentes regiões venezuelanas e várias localidades ficaram sem eletricidade, telecomunicações e internet.
Nas redes sociais, já foram partilhados vídeos que mostram prédios em Caracas a ruir depois do abalo e as equipas de socorro e bombeiros pelas ruas.
Vários populares estavam por casa quando aconteceu o terramoto, já que coincide com um feriado nacional que comemora a vitória militar de 1821, que garantiu a independência da Venezuela de Espanha.
Em reação, o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, confirmou os relatos de que edifícios desabaram em Caracas.
Após ter anunciado o fecho do aeroporto de Caracas, que apresenta danos infraestruturais, a presidente interina Delcy Rodriguez falou à população para pedir "que mantenha a calma".
"Pedimos à união", acrescentou Rodríguez que exortou ainda a todos os profissionais de saúde do país que se apresentassem nos hospitais para assistir qualquer pessoa ferida.
"Este é um acontecimento com graves consequências em vários estados. Vário edifícios ruíram na capital Caracas. Os estados de Miranda e La Guaira também foram gravemente afetados. A primeira mensagem para o nosso povo é para que permaneça unido para salvar vidas. Estamos agora a declarar o estado de emergência, conforme previsto na nossa Constituição", concluiu a presidente interina.
Trump promete ajuda
Entretanto, na rede social Truth Social, Donald Trump promete que "os Estados Unidos da América estão prontos, dispostos e em condições de ajudar".
"Dei instruções a todas as agências do nosso governo para que se preparem para agir rapidamente", escreveu Trump. O presidente norte-americano acrescentou que os primeiros relatos sobre o impacto dos terramotos "não são bons" e reiterou o apoio de Washington ao povo venezuelano.
Horas depois, o Departamento de Estado dos EUA anunciaram a mobilização de uma Equipa de Assistência em Situações de Catástrofe e de um grupo de trabalho para coordenar o envio de equipas de busca e salvamento, material médico e ajuda humanitária durante os primeiros dias da emergência.
A União Europeia também vai enviar ajuda e já ativou o sistema Copernicus para ajudar nas comunicações naquele país.
A líder da oposição venezuelana, Corina Machado, lamentou o acontecido na rede social X (antigo Twitter) e partilhou palavras de esperança para o povo venezuelano: "o meu coração, o meu abraço infinito e as minhas orações estão em cada lar venezuelano nestas horas de angústia."
"Que Deus proteja cada venezuelano, as nossas famílias e os nossos lares. Hoje, mais unidos do que nunca", lê-se na mensagem de Corina.
Não há, para já, relatos de vítimas portuguesas
Já o Presidente da República, António José Seguro, disse estar a acompanhar a situação na Venezuela, em comunicado publicado no site oficial.
O chefe de Estado manifestou "profunda consternação perante o forte sismo que atingiu a Venezuela", dirigindo-se ao povo venezuelano e aos emigrantes portugueses com "uma mensagem de solidariedade e esperança".
Desconhece-se, para já, se existem portugueses afetados pelos abalos. Há centenas de milhares de cidadãos nacionais no país. No entanto, dos últimos minutos, há indicações que apontam para o colapso de um hotel onde estaria alojada uma tripulação da TAP. De acordo com o Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Ação Civil, um dos tripulantes terá sofrido ferimentos ligeiros.
Já à Renascença, fonte oficial da TAP não confirma o desabamento do hotel, mas informa ter uma tripulação em Caracas que teve de ser transferida para outra unidade hoteleira. Toda a tripulação está bem, sendo que um dos tripulantes terá sofrido um ferimento, embora ligeiro.
Neste momento não há quaisquer aviões da companhia portuguesa em solo venezuelano, sendo que a TAP tem dois voos semanais para Caracas. A empresa está a coordenar a sua operação, agora, com as autoridades locais.
O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, manifestou esta quinta-feira profunda solidariedade para com o povo venezuelano após os dois sismos registados na quarta-feira na Venezuela, onde vive uma grande comunidade madeirense, sublinhando estar a acompanhar a situação.
Presidência da República
Seguro acompanha sismos na Venezuela com "preocupação"
Presidente da República "dirige ao povo venezuelan(...)
Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reagiu no X aos acontecimentos na Venezuela. "A impressionante força dos sismos que afetaram a Venezuela une-nos a todos em volta de um país a que muitos portugueses chamam casa", escreveu.
"O Governo está a acompanhar a situação de perto e está pronto para enviar ajuda de emergência e humanitária. À Venezuela e aos venezuelanos, aos portugueses e aos lusodescendentes deixo uma palavra de firme apoio e de total solidariedade", concluiu.
"Assustador, a vibração foi enorme", diz português em Caracas
A população de Caracas saiu para a rua em pânico após o sismo “bastante assustador” com uma "vibração enorme, disse à Renascença José Luís Ferreira, da Câmara de Comércio Luso-Venezuelana.
A impressionante força dos sismos que afetaram a Venezuela une-nos a todos em volta de um país a que muitos portugueses chamam casa.— Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) June 25, 2026
O Governo está a acompanhar a situação de perto e está pronto para enviar ajuda de emergência e humanitária.
À Venezuela e aos venezuelanos, aos…
Há relatos de danos em edifícios e um prédio de habitação terá ruído completamente.
“Foi um sismo de uma magnitude forte, 7,1 na escala de Richter. De acordo com relatos, há alguns edifícios afetados, principalmente há um edifício que foi totalmente abaixo e vários comércios afetados. Foi tudo tão rápido, as pessoas trataram de ir para o meio da rua. E agora estamos todos na expetativa. Há vários setores sem luz. Há algo feio, assustador”, relata José Luís Ferreira.
Várias zonas da capital venezuelana estão sem energia elétrica e a população teme agora réplicas, adianta o responsável da Câmara de Comércio Luso-Venezuelana.
[Notícia atualizada às 11h24 de 25 de junho de 2026 para atualizar o número de mortos]
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