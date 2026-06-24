Sismos "devastadores" abalam Venezuela. Pelo menos 32 mortos confirmados, mas número pode aumentar

Pelo menos dois violentos sismos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter, abanaram a Venezuela, nas últimas horas. O primeiro balanço oficial dá conta de 32 mortos e 700 feridos, mas as autoridades locais e internacionais admitem que o número de vítimas possa ser superior. O abalo foi especialmente sentido na capital, Caracas, perto da costa do país, avançou o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América (USGS). O alerta sísmico foi emitido pelas 18h00 locais (23h00 em Portugal Continental). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Foi emitido, de imediato, um alerta de tsunami para Porto Rico, Curaçau, Ilhas Virgens Americanas e ainda para a pequena ilha caribenha Aruba após o sismo, mas foi cancelado cerca de uma hora depois, segundo o centro norte-americano de tsunamis Tsunami Warning Centre. Haveria "possibilidade de ondas de tsunami perigosas para as costas situadas num raio de 300 quilómetros do epicentro do terramoto na Venezuela", lê-se no portal. Segundo a presidente interina Delcy Rodriguez, o estado mais afetado é o de La Guaira. "Há dezenas de edifícios colapsados e neste momento estamos a trabalhar arduamente em operações de resgate para salvar vidas. Podemos dizer que o estado de La Guaira é uma verdadeira tragédia e converte-se numa zona de catástrofe". Até ao momento, o presidente da câmara de um bairro venezuelano em Caracas, Chacao, já confirmou a informação de que há vítimas, sem adiantar qualquer número de fatalidades. Já uma estimativa preliminar do USGS aponta para um número de mortos entre 10 mil e 100 mil pessoas: "são prováveis elevados números de vítimas e danos extensos, sendo expectável que o desastre tenha um impacto generalizado." Os dois tremores de terra aconteceram com um intervalo de 39 segundos: surgiu, primeiro, o sismo de 7,2 atingiu cerca de 160 quilómetros a oeste de Caracas e, de seguida, um abalo de 7,5 a 44 quilómetros de distância. Segundo a agência Reuters, os habitantes da Colômbia, Trinidad e Curaçau também sentiram o tremor de terra com uma profundidade de 13 quilómetros. Sabe-se, por enquanto, de relatos de várias réplicas do sismo em diferentes regiões venezuelanas e várias localidades ficaram sem eletricidade, telecomunicações e internet. Nas redes sociais, já foram partilhados vídeos que mostram prédios em Caracas a ruir depois do abalo e as equipas de socorro e bombeiros pelas ruas.

Vários populares estavam por casa quando aconteceu o terramoto, já que coincide com um feriado nacional que comemora a vitória militar de 1821, que garantiu a independência da Venezuela de Espanha. Em reação, o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, confirmou os relatos de que edifícios desabaram em Caracas.

Após ter anunciado o fecho do aeroporto de Caracas, que apresenta danos infraestruturais, a presidente interina Delcy Rodriguez falou à população para pedir "que mantenha a calma". "Pedimos à união", acrescentou Rodríguez que exortou ainda a todos os profissionais de saúde do país que se apresentassem nos hospitais para assistir qualquer pessoa ferida. "Este é um acontecimento com graves consequências em vários estados. Vário edifícios ruíram na capital Caracas. Os estados de Miranda e La Guaira também foram gravemente afetados. A primeira mensagem para o nosso povo é para que permaneça unido para salvar vidas. Estamos agora a declarar o estado de emergência, conforme previsto na nossa Constituição", concluiu a presidente interina.

Trump promete ajuda Entretanto, na rede social Truth Social, Donald Trump promete que "os Estados Unidos da América estão prontos, dispostos e em condições de ajudar". "Dei instruções a todas as agências do nosso governo para que se preparem para agir rapidamente", escreveu Trump. O presidente norte-americano acrescentou que os primeiros relatos sobre o impacto dos terramotos "não são bons" e reiterou o apoio de Washington ao povo venezuelano. Horas depois, o Departamento de Estado dos EUA anunciaram a mobilização de uma Equipa de Assistência em Situações de Catástrofe e de um grupo de trabalho para coordenar o envio de equipas de busca e salvamento, material médico e ajuda humanitária durante os primeiros dias da emergência. A líder da oposição venezuelana, Corina Machado, lamentou o acontecido na rede social X (antigo Twitter) e partilhou palavras de esperança para o povo venezuelano: "o meu coração, o meu abraço infinito e as minhas orações estão em cada lar venezuelano nestas horas de angústia."

"Que Deus proteja cada venezuelano, as nossas famílias e os nossos lares. Hoje, mais unidos do que nunca", lê-se na mensagem de Corina. Já o Presidente da República, António José Seguro, disse estar a acompanhar a situação na Venezuela, em comunicado publicado no site oficial. O chefe de Estado manifestou "profunda consternação perante o forte sismo que atingiu a Venezuela", dirigindo-se ao povo venezuelano e aos emigrantes portugueses com "uma mensagem de solidariedade e esperança". Desconhece-se, para já, se existem portugueses afetados pelos abalos. Há centenas de milhares de cidadãos nacionais no país. O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, manifestou esta quinta-feira profunda solidariedade para com o povo venezuelano após os dois sismos registados na quarta-feira na Venezuela, onde vive uma grande comunidade madeirense, sublinhando estar a acompanhar a situação.