Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 24 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Médio Oriente

Trump critica Senado por restringir poderes militares no conflito com o Irão

24 jun, 2026 - 07:19 • Lusa

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou uma resolução do Senado que procura limitar os seus poderes militares contra o Irão, argumentando que obstrui a estratégia para, como afirma, pôr fim às hostilidades.

A+ / A-

Numa publicação na rede social que detém, a Truth Social, na terça-feira, Trump afirmou que o Irão está "em apuros" e reiterou que colocou o país numa posição de pressão em que, segundo ele, estaria disposto a negociar "praticamente qualquer coisa" com Washington.

O Presidente criticou os legisladores que apoiaram a resolução e defendeu que a iniciativa complica o trabalho do Executivo em matéria de política externa.

Trump acusou ainda parte do Congresso de "confortar o inimigo", expressão ligada na Constituição dos EUA à definição de traição, ao questionar as suas ações em relação a Teerão.

Vamos ter Trump na final do Mundial de Futebol

Vamos ter Trump na final do Mundial de Futebol

Conversações mediadas pelo Qatar e pelo Paquistão (...)

A resolução mencionada por Trump, enquadrada na Lei dos Poderes de Guerra de 1973, foi aprovada na terça-feira pela câmara alta do parlamento para restringir o uso da força militar sem autorização legislativa.

Isto numa altura de debate político em Washington sobre o alcance dos poderes presidenciais em matéria de segurança nacional e o papel do Congresso nas decisões relativas a um potencial conflito com o Irão.

A votação, aprovada por 50 votos a 48, ratifica a decisão já aprovada pela Câmara dos Representantes (câmara baixa) no início de junho contra o conflito no Médio Oriente, que começou a 28 de fevereiro.

A decisão do Senado surgiu uma semana depois de os Estados Unidos e o Irão terem assinado um memorando de entendimento que pôs fim às hostilidades, reabriu o estreito de Ormuz e abriu um período de 60 dias para negociar um acordo nuclear e o alívio das sanções contra a República Islâmica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 24 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Mundial 2026

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Po(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)